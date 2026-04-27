Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
La nueva gerencia del local busca atraer a antiguos y nuevos clientes con una oferta renovada
Durante años, ha sido uno de esos lugares de la avenida Rey Don Jaime de Castelló donde siempre había cola y donde muchos vecinos repetían casi por costumbre. Un punto de encuentro ligado a meriendas que se convirtió en parte del paisaje urbano de la ciudad.
Sin embargo, quienes han pasado recientemente por la zona habrán notado un cambio que no ha dejado indiferente a nadie. El cierre de este establecimiento marca el fin de una etapa y abre la puerta a una nueva propuesta que llega con otra identidad y bajo una gestión distinta.
El conocido local de Llaollao de Castelló ha bajado definitivamente la persiana. Tras más de una década formando parte de la rutina de vecinos y visitantes, el establecimiento inicia ahora una nueva etapa bajo el nombre de Summy Yogurt Experience.
Según ha podido saber Mediterráneo, el cambio responde a una nueva gerencia que ha asumido la explotación del negocio y ha decidido modificar la marca comercial.
El establecimiento llevaba en funcionamiento alrededor de 12 años, tiempo en el que se había consolidado como uno de los puntos habituales para tomar yogur helado en la ciudad. Su cierre como Llaollao ha generado cierta nostalgia entre clientes habituales, aunque, según las mismas fuentes, la propuesta que llega mantiene un modelo muy similar.
Una lavada de cara
La nueva marca ya está operando en el local, aunque aún se espera que la implantación se complete con su imagen definitiva. Además, incorpora novedades en la oferta, como nuevos toppings, con el objetivo de atraer tanto a antiguos clientes como a nuevos consumidores.
Pese al cambio de nombre, todo apunta a que la esencia del negocio se mantendrá. Sin embargo, el relevo deja atrás una marca que durante años ha formado parte del día a día del centro de Castelló y de la memoria colectiva de varias generaciones.
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