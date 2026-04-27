Ayuntamiento
Compromís per Castelló lamenta el estado de deterioro del EACC y reclama a Carrasco que exija su mantenimiento a la Generalitat
Pau Sancho: “El estado exterior del EACC transmite una imagen de abandono indigna para un espacio cultural de referencia”
Compromís per Castelló ha lamentado el mal estado exterior que presenta actualmente el Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), tanto en el edificio como en su entorno, y ha reclamado una actuación urgente para garantizar su correcto mantenimiento.
La coalición señala que la fachada presenta numerosos desperfectos visibles, con piezas de mármol deterioradas o ausentes, huecos en el revestimiento y aberturas de grandes dimensiones, generando una imagen de degradación y falta de mantenimiento. Además, el entorno inmediato también muestra pavimentos rotos y elementos en mal estado, reforzando esta sensación de abandono.
El concejal de Compromís Pau Sancho ha afirmado que “el estado exterior del EACC es lamentable e impropio de un equipamiento cultural de este nivel. No puede ser que un espacio que ha sido referencia a nivel estatal esté en estas condiciones, con una fachada deteriorada y sin el mantenimiento que le corresponde”.
Sancho ha añadido que “la Generalitat tiene una responsabilidad directa sobre este equipamiento, pero también Begoña Carrasco debería exigir con más contundencia su mantenimiento y dignificar un espacio clave para la cultura en Castelló”.
Desde Compromís recuerdan que el EACC es uno de los principales centros culturales gestionados por el Institut Valencià de Cultura en la ciudad y uno de los pocos equipamientos de estas características en Castelló, por lo que consideran imprescindible garantizar su buen estado tanto a nivel funcional como de conservación.
La formación reclama que se lleve a cabo una intervención para reparar los desperfectos visibles y adecuar el entorno, con el objetivo de recuperar una imagen coherente con el valor cultural del espacio y evitar la degradación progresiva del edificio.
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