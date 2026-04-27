Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord

Castelló está a punto de ver cómo se levanta uno de los proyectos residenciales más novedosos de los últimos años en la ciudad. Después del interés despertado por el futuro edificio prefabricado de varias plantas que se construirá en la calle Obispo Salinas, el siguiente paso es entender qué lo hace diferente y por qué este sistema está llamando tanto la atención.

La obra, diseñada por el arquitecto castellonense Ricardo Ors, del despacho Grupo Urban, se encuentra pendiente de los últimos permisos para poder entrar con la grúa y comenzar los trabajos, por lo que su inicio es ya inminente. La gran singularidad del proyecto no está solo en el resultado final, sino en la forma de construirlo: buena parte del edificio no se improvisa en la parcela, sino que llega ya preparada desde fábrica.

Ahí está la principal diferencia con una promoción convencional. Este sistema obliga a dejarlo todo pensado desde el principio, en lugar de ejecutar casi todo sobre el terreno. El diseño se realiza de forma mucho más precisa, teniendo en cuenta desde el primer momento cómo se va a fabricar cada pieza y cómo se va a montar después en obra. De hecho, la forma de trabajar ya es con una lógica de diseño pensada para fabricación y montaje, de modo que arquitectura, estructura e instalaciones avanzan de forma coordinada desde el inicio.

Todo está ya casi listo para poder empezar a levantar este edificio prefabricado en Castellón. / MEDITERRÁNEO

Eso significa que antes de empezar ya está prácticamente decidido dónde irá cada elemento, cómo encajará y qué recorrido tendrán las instalaciones. También permite que el edificio llegue a obra con menos margen para errores, menos cambios de última hora y menos desperdicio de material.

Una vez cerrado ese diseño, el trabajo pasa a fábrica. Allí se producen las piezas de acero con maquinaria de gran precisión, se cortan, se perforan y se identifican para que cada una ocupe exactamente su sitio en el edificio. Según detalla Ors, cada pieza queda codificada y el montaje posterior resulta mucho más ágil y claro.

En este caso, además, no se trata del sistema más habitual en pequeñas viviendas, sino de una variante pensada para edificios de varias alturas. De hecho, se emplea una solución preparada para inmuebles de hasta nueve plantas, en la que los paneles se ensamblan en fábrica y en obra básicamente se conectan.

Primeros pasos

Cuando arranque la ejecución en la parcela, el primer paso será la cimentación. Después llegará el momento más llamativo: el montaje de los paneles estructurales mediante tornillería específica, seguido de los forjados, los cerramientos y el resto de elementos del edificio. Finalmente se acometerán los acabados interiores.

Esa secuencia permite entender por qué este modelo promete acortar tanto los tiempos. La estructura, que en una obra tradicional suele prolongarse durante meses, puede quedar resuelta en unas cinco semanas, tal y como ya avanzó este periódico. El objetivo es ganar velocidad, pero también mejorar el control de la ejecución.

Ors defiende precisamente ese cambio de enfoque como una vía para construir de una forma más eficaz y lógica. La idea, de fondo, es sencilla: planificar más para fallar menos. Y eso, además de acelerar la obra, ayuda a contener costes y a hacer más previsible todo el proceso.

El sistema Steel Frame también busca ofrecer ventajas en sostenibilidad y eficiencia, ya que trabaja con una estructura más ligera y con una fabricación mucho más controlada que la de la obra tradicional. Pero, sobre todo, introduce una manera distinta de entender la construcción: menos improvisación, más precisión y una ejecución mucho más industrializada.

Con el arranque ya a las puertas, Castellón se prepara así para seguir de cerca una promoción que no solo destaca por ser pionera, sino porque abre la puerta a una forma de construir todavía poco conocida, pero cada vez más presente en el debate sobre cómo hacer vivienda de manera más rápida, sostenible, ordenada y asequible.