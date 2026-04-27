Todas las inversiones ya comprometidas que Castelló agilizará con un préstamo bancario de 13 millones

El Ayuntamiento de Castelló impulsará proyectos previstos para 2026 y que ya constan en el presupuesto municipal con los 13 millones de euros que el equipo de gobierno ha logrado tras la solicitud de un préstamo bancario a través de la última operación financiera del consistorio. Se trata de iniciativas que mejorarán la ciudad y la calidad de vida de los castellonenses y que se centrarán, principalmente, en las áreas de seguridad, actividad empresarial y empleo, desarrollo urbanístico, vivienda y plan de barrios, proyectos de ciudad, servicios públicos y accesibilidad.

Así lo ha afirmado la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, quien ha señalado que esta dotación permitirá “adelantar proyectos que van a suponer el crecimiento de la ciudad en diferentes ámbitos, como la reforma del Mercado Central, la fase I de Censal Parc, la adquisición de material técnico para los servicios de emergencias, infraestructuras de futuro como la plataforma LogistiCS y mejoras incluidas en el Plan de Barrios”.

Por su parte, el concejal de Economía, Juan Carlos Redondo, ha subrayado que estos 13 millones permitirán dar impulso a actuaciones “que ya están previstas y que forman parte de la hoja de ruta para seguir modernizando Castellón y mejorar los servicios que reciben los ciudadanos”.

En cuanto a la seguridad, habrá 816.711 euros para material técnico y vehículos del SPEIS, así como 30.000 euros para la adquisición de casetas para la Policía Local en la playa, que prestan servicio a la ciudadanía durante la temporada estival en la zona marítima.

Uno de los pilares más importantes de estos recursos es el impulso económico, con proyectos como LogistiCS, con el que la ciudad da un salto estratégico y que recibirá 412.406 euros y este proyecto se prevé convertir en un gran nodo logístico del Mediterráneo.

Urbanismo

Las inversiones en desarrollo urbanístico son otro de los pilares y se movilizarán 624.895 euros para actuaciones en distintos puntos de la ciudad, como la unidad de ejecución de Donoso Cortés, Gran Vía y avenida de Barcelona, así como para la urbanización de la avenida Riu Sec-Castell Vell, donde se está estructurando uno de los grandes ejes de crecimiento de Castelló y donde se prevé el desarrollo de nuevas viviendas, muchas de ellas de protección pública.

Estas actuaciones también alcanzan zonas como Censal, Censal, Crémor o la ribera del Riu Sec, donde se está impulsando la transformación de este entorno en un gran corredor verde con más de 24.000 metros cuadrados de zonas verdes, así como otras intervenciones incluidas en el PRI-57.

Los recursos obtenidos también permitirán contar con 1.653.777 euros, uno de los compromisos de la legislatura, del que se beneficiarán cerca de 600 viviendas del Plan de Barrios y se reservan 10.000 euros para vivienda social, 10.000 euros para ayudas a la rehabilitación de viviendas y otros 10.000 euros para actuaciones de rehabilitación municipal.

La fase I de Censal Parc dispondrá de 1.400.000 euros y se convertirá en el futuro bosque urbano más grande de la zona oeste de la ciudad; la reforma integral del Mercado Central recibirá 5.312.726 euros; 666.284 euros serán para la rehabilitación del edificio polifuncional de La Pérgola; y el entorno de la manzana Albinegra dispondrá de 200.000 euros.

En el apartado de servicios públicos, se impulsará el asfaltado y mejora de los accesos de la mota izquierda del Riu Sec, con 825.000 euros y se incorporan 56.203 euros para la mejora del cementerio municipal y, en materia de accesibilidad, se invertirán 495.510 euros en el acondicionamiento y adecuación de la tenencia de alcaldía sur, donde se ubicarán los servicios sociales de la zona, así como 86.500 euros en la adecuación del espacio cultural Menador.