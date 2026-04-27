King of the Court fusionará baloncesto, música y arte urbano en un gran encuentro juvenil el 1 de mayo en Castelló

La concejala de Juventud, Ester Giner, ha presentado este lunes una nueva propuesta impulsada desde la concejalía de Juventud dirigida especialmente a la población joven de la ciudad. Se trata de King of the Court (KOTC), un evento de ocio juvenil gratuito que se celebrará el próximo viernes 1 de mayo en las pistas de baloncesto al aire libre del recinto situado junto a la rotonda de las Cañas y que prevé reunir a 128 jugadores, alrededor de 32 equipos y una afluencia de entre 500 y 800 personas a lo largo de toda la jornada.

Durante la rueda de prensa, en la que también ha participado Cosco Mallol, responsable de comunicación de la empresa We Play Sports, Giner ha puesto en valor una iniciativa que nace con una idea muy clara: unir el deporte con las expresiones culturales urbanas que forman parte del lenguaje, de los intereses y de la forma de relacionarse de muchos jóvenes.

La actividad girará en torno al streetball 3x3, pero irá más allá de la competición deportiva. King of the Court está concebido como un gran encuentro juvenil en el que se fusionan el baloncesto callejero, la música, el baile urbano, el arte, la moda y la convivencia, en un formato de festival pensado para disfrutar, participar y compartir.

Ester Giner ha subrayado que “desde la Concejalía de Juventud trabajamos precisamente con esa mirada: la de ofrecer alternativas de ocio que conecten de verdad con nuestros jóvenes”. En este sentido, ha añadido que se trata de “actividades que no se diseñan de espaldas a ellos, sino teniendo en cuenta sus gustos, sus inquietudes y las demandas que ellos mismos nos hacen llegar”.

La edil ha incidido además en que “si algo tenemos claro es que el éxito de cualquier iniciativa juvenil depende, en gran parte, de que responda a sus intereses reales y de que los jóvenes sientan que esa actividad también les pertenece”. Por ello, ha remarcado que desde el equipo de gobierno se apuesta por “propuestas actuales, abiertas, dinámicas y participativas, en las que puedan verse reflejados”.

Ocio saludable y participación juvenil

King of the Court está dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años. En palabras de Giner, “es una actividad gratuita que combina la práctica deportiva con la cultura urbana y con un formato de festival que invita no solo a competir, sino también a convivir, expresarse y disfrutar del espacio público de una manera positiva”.

La concejala ha querido remarcar asimismo que “para este equipo de gobierno, la juventud no puede estar en un segundo plano. Debe estar en el centro de las políticas públicas. Y eso significa, entre otras cosas, generar oportunidades de encuentro, de ocio saludable, de participación y de desarrollo personal”.

Una ciudad que escucha a sus jóvenes

La responsable de Juventud ha defendido que el ocio juvenil no es algo menor, sino un espacio fundamental para construir comunidad, prevenir situaciones de aislamiento, fomentar hábitos saludables y ofrecer entornos donde los jóvenes puedan relacionarse, crear y disfrutar de forma sana.

Por ello, ha afirmado que “seguimos impulsando iniciativas como esta. Porque creemos en una ciudad que escucha a sus jóvenes, que les da protagonismo y que trabaja para ofrecerles propuestas de calidad, atractivas y alineadas con sus formas de vivir, de expresarse y de compartir”. La concejala ha agradecido además la implicación de We Play Sports y su colaboración con el Ayuntamiento de Castelló para hacer posible una jornada que, tal y como ha señalado, “estoy convencida, va a tener una gran acogida”.

Por su parte, Cosco Mallol, responsable de comunicación de la empresa We Play Sports ha explicado que el evento comenzará a la 10:00h y finalizará a las 20:00h. “El evento agrupa cuatro disciplinas. Empezaremos con el baloncesto y a la vez habrán grafiteros pintando”, ha indicado Mallol. Asimismo, la responsable de comunicación de We Play Sports, ha señalado que “tendremos disponibles sprays y paneles para que todo aquel que se anime a experimentar deje su dibujo o lo que le apetezca”.

“Además, a medio día contaremos con Ana Furia que es campeona de España de Break Dance y, por último, comenzaremos con los conciertos de grupos locales y una batalla de gallos”, ha concluido.