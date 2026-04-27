El PSPV denuncia más retrasos en la construcción del nuevo conservatorio de Castelló: la licitación se prevé ahora para finales de 2027 o principios 2028

El PSPV de Castelló ha denunciado este lunes más retrasos en la construcción del nuevo edificio para los conservatorios de música y danza que está previsto en el solar ubicado enfrente de la Ciudad de la Justicia y cuya licitación se prevé, por el momento, para finales de 2027 o principios de 2028. Un nuevo plazo que queda reflejado de forma oficial en la contestación que la consellera de Educación, María Camen Ortí, ha realizado a una pregunta formulada por los diputados autonómicos socialistas Rafa Simó (también secretario general del PSPV en la capital de la Plana) y José Luis Lorenz. Una situación que ha motivado el reparto de folletos informativos a los alumnos del conservatorio y la Escola d'Art Superior i Disseny por parte de los diputados y del concejal José Luis López.

El texto confirma que este proyecto, que se anunció hace al menos seis años, "se encuentra en trámite una modificación del contrato para atender a una variación del programa de necesidades por lo que no se ha recibido el proyecto básico o de ejecución por parte del equipo ganador del concurso". "Esta variación se ha producido tras ser consultado el Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial y el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana a solicitud de los directores de los centros, elaborándose un nuevo programa de necesidades. Se estima que esta incidencia produzca unos seis meses de retraso respecto al plazo inicialmente previsto. Por ello la licitación se prevé para finales de 2027 o principios de 2028", continúa el escrito.

Folleto que los socialistas reparten entre la ciudadanía y los alumnos de los conservatorios. / Mediterráneo

A este respecto, Simó ha remarcado que el PP es "fatídico para la ciudad de Castelló porque esto es un proyecto de cuando entraron a gobernar y ahora está atrasado y parado". "Cuando cuentas lo que ocurre a estos alumnos se llevan sorpresa e indignación al igual que sucede al resto de la ciudadanía", ha dicho Simó. "Queremos que se acelere al máximo porque se criticó mucho al gobierno del Botànic, pero estamos viendo que hemos tenido una legislatura por lo que exigimos al PP y a Vox que se ponga a trabajar por lo verdaderamente importa a los alumnos y a la comunidad educativa. No hemos oído ni a la alcaldesa ni a los concejales de Educación y Patrimonio decir nada sobre este proyecto durante toda la legislatura y ahora entendemos el motivo", ha continuado. "Dos años como mínimo tarda en hacerse la obra, pero la herencia que dejará el PP para la próxima legislatura es que los conservatorios no estarán funcionando en el nuevo edificio porque lo de intentar hacer los deberes a última hora para que un mes de elecciones haya una máquina trabajando, en este caso, no habrá ni eso y es algo que la ciudadanía tiene que conocer", ha dicho Simó.

"Para no parecer que venía de antes"

"En el anterior mandato, se dejó preparada la licitación del proyecto que había sido consensuado con la comunidad educativa y en el inicio de legislatura se paralizó por parte del PP y Vox para que no pareciera que venía de antes", ha concluido.

José Luis López ha destacado que el PSPV ha denunciado desde hace tiempo que "no existía el compromiso por parte del PP para ejecutar las obras del conservatorio y esta respuesta pone en evidencia que la Generalitat Valenciana desde el inicio no ha querido ejecutar este edificio. También eliminaron el Pla Edificant porque el compromiso del Botànic era hacer esos conservatorio a través de este plan y desapareció". "Vemos cómo Begoña Carrasco, cada vez alimenta más su book de fotos, pero ni una sola reivindicación a la Generalitat desde que entró de alcaldesa para exigir la licitación y la construcción de los nuevos conservatorios", ha proseguido López, tras confirmar que los socialistas presentarán en el pleno de mayo una declaración institucional para reivindicar este proyecto.

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Finalmente, el diputado autonómico José Luis Lorenz, ha destacado que desde que el PP entró en la Conselleria de Educación, "la dejadez de las infraestructuras educativas es patente y tenemos el ejemplo en Castelló. Cero en la construcción de un conservatorio que tanto el gobierno del Fadrell en Castelló como el Botànic de Ximo Puig habían dejado preparado. En 2023 había cerca de 350.000 euros y cero, luego, 1,2 millones y cero... se pintaban en los presupuestos, pero no se edifican los centros que necesita la Comunitat Valenciana". "El conservatorio hacía cuatro años que tenía que haber comenzado la obra, el PP tiene una pseudopreocupación por la música y lo que hacen en la educación pública valenciana es una vergüenza porque el PP no conoce las necesidades de la comunidad educativa. En cuatro meses han dado cuatro respuestas diferentes y es una falta de respeto", ha concluido.