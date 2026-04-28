El Ayuntamiento ha actuado hasta tres veces contra las ratas del CEIP Manel Garcia Grau de Castelló y este miércoles reforzará el tratamiento

La presencia de ratas en el aulario de Infantil el colegio Manel Garcia Grau de la que se hizo eco el periódico Mediterráneo la semana pasada tras la denuncia de los padres de estos alumnos y a la que se ha acogido el grupo municipal socialista este martes ya ha obtenido de nuevo una respuesta por parte del equipo de gobierno municipal. Si bien fue el concejal en funciones de Educación, Vicent Sales, el que hace unos días explicaba que el consistorio había ya tomado medidas contra esta situación, ha sido ahora el edil de Salud Pública, Luciano Ferrer, quien ha destacado, tras criticar a los socialistas por denunciar esta situación en boca del edil José Segura, que el consistorio "ha actuado con rapidez y eficacia desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de las quejas”.

Ferrer ha subrayado que “se actuó los días 5 de marzo, 16 de marzo y 21 de abril, en todos los casos activándose el protocolo de control de plagas y llevándose a cabo una actuación específica de desratización en el centro a través de la empresa concesionaria, y que se volverá a actuar mañana miércoles a primera hora”.

Restricciones y condicionantes

Además, ha precisado que “se trata de aulas de Infantil, lo que implica una serie de restricciones y condicionantes a la hora de aplicar determinadas medidas, especialmente en lo relativo al uso de venenos, que requieren extremar las precauciones para garantizar la seguridad”, y ha subrayado que no existe ninguna situación de abandono, ya que se ha actuado de forma continuada dentro del seguimiento periódico establecido. "Esta circunstancia obliga a adaptar las intervenciones técnicas, lo que puede hacer que el proceso sea más progresivo, pero siempre bajo criterios de máxima seguridad y eficacia”, ha proseguido el concejalía de Salud Pública desarrolla un plan integral de control de plagas que se aplica de forma periódica en todos los centros educativos de Castelló, con revisiones constantes y actuaciones preventivas a lo largo de todo el año. "Este colegio, como todos los demás, está incluido en ese dispositivo habitual, por lo que es absolutamente falso afirmar que no se actúa contra la presencia de ratas”, ha comentado.

Por último, el concejal ha instado al grupo socialista a abandonar la confrontación basada en “mensajes alarmistas y alejados de la realidad y a actuar con mayor responsabilidad. Lo que debería hacer el PSOE es dejar de engañar a la ciudadanía. Se ha actuado, se está actuando y se va a seguir actuando con todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias”.