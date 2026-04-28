Castelló activa una comisión extraordinaria para que las obras del Hospital General empiecen en menos de un año

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha activado una comisión extraordinaria en el Ayuntamiento de la capital de la Plana para que las obras del nuevo Hospital General puedan comenzar en menos de un año y coincidiendo con este mandato. Se trata de un grupo de trabajo interdepartamental ex profeso que nace en coordinación con diferentes áreas municipales y que tiene como principal objetivo avanzar en la tramitación de la licencia de obra para la puesta en marcha de los trabajos de este centro sanitario y en el que han participado, junto a la primera edila, responsables técnicos de diferentes áreas municipales como son el área de Seguridad y Emergencias, Urbanismo e infraestructuras, Obras y Servicios Municipales o Movilidad.

Carrasco ha insistido en que el nuevo Hospital General “es un proyecto de ciudad, el más importante de esta legislatura. Y en estos momentos no existe nada más prioritario para la ciudad de Castellón y para toda la provincia que hacer realidad esta nueva infraestructura sanitaria y ponerla a disposición de la ciudadanía. Porque la salud y el bienestar de los castellonenses es lo más importante. Por eso este es un proyecto irrenunciable para este equipo de gobierno municipal”.

Obtención de la licencia

También ha hecho hincapié en que “en estos momentos, todos los departamentos municipales están trabajando y ultimando la obtención de la licencia de obra municipal preceptiva para que puedan iniciar los trabajos del nuevo hospital". "Algo que estamos acelerando para que sea una realidad cuanto antes”, ha apuntado.

"Todos los departamentos municipales están trabajando y ultimando la obtención de la licencia de obra municipal" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

La alcaldesa se ha mostrado confiada en que “gracias a las gestiones que estamos realizando desde el Ayuntamiento de Castellón, estas obras puedan dar inicio en el menor tiempo posible y arranque la construcción del nuevo Hospital antes de finalizar este legislatura, tal y como nos comprometimos con la ciudadanía”.

"La mayor inversión en décadas"

Begoña Carrasco también ha recordado que el nuevo Hospital General contará con un presupuesto de más de 500 millones de euros, lo que supone la mayor inversión de la Generalitat Valenciana en décadas en la ciudad de Castelló para un sólo proyecto. Una inversión que hará realidad este nuevo centro hospitalario de referencia para el futuro de nuestra ciudad y de la provincia, al mismo nivel del que cuentan ya las ciudades València y Alicante, tal y como merecen nuestros vecinos, dando un salto cualitativo en la atención que reciben a todos los niveles”.

En este sentido, la alcaldesa ha recordado algunas de las cifras con las que contará el centro sanitario. Así, Carrasco ha recordado que el nuevo centro “doblará el equipamiento para el área quirúrgica, con 31 quirófanos frente a los 15 actuales, tendrá más del triple de salas de intervencionismo, con un total de 26 frente a las 8 en funcionamiento. Además ofrecerá 765 habitaciones de tipo individual (261 más que el actual hospital). Unas cifras que representan la mayor apuesta por la sanidad pública en la historia de nuestra ciudad”.

Para la máxima representante municipal “el nuevo Hospital General es una de las principales reivindicaciones de toda la sociedad castellonense en las últimas décadas. La situación de las infraestructuras sanitarias en Castellón se han ido deteriorando paulatinamente a todos los niveles. Y durante los últimos años, ninguno de los gobiernos autonómicos ha sabido dar solución a estas reivindicaciones”.

“Será ahora con el impulso del actual Consell, de la Conselleria de Sanitat y la colaboración del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castellón cuando, por fin, en este nuevo Hospital va a ver iniciadas sus obras, lo que abrirá la puerta a una nueva era para la atención sanitaria en Castellón”, ha finalizado Carrasco.