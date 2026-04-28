Compromís critica que Vox rechace reclamar el nuevo Hospital General y recursos para los mosquitos y priorice las banderas en las escuelas

Compromís per Castelló ha criticado la decisión de Vox de rechazar que el Ayuntamiento reclame más recursos para la lucha contra los mosquitos y la construcción del nuevo Hospital General con habitaciones de uso individual, después de desdecirse del apoyo inicial en la pasada Junta de Portavoces. Según la coalición, este cambio responde a que no se respaldó su propuesta de colocar banderas en los centros educativos ya que esta declaración institucional tampoco se aprobará en la sesión plenaria al no contar con el apoyo unánime de los cuatro grupos políticos con representanción en el Ayuntamiento de la capital de la Plana.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que “Vox nos lo ha dejado muy claro: prefiere exigir que se cuelguen banderas en las escuelas antes que reclamar que en los próximos presupuestos de la Generalitat se contemple la construcción de un nuevo Hospital General con habitaciones de uso individual o que se incrementen los recursos para combatir los mosquitos, que ahora mismo no alcanzan ni el 10% de lo que destina el Ayuntamiento”.

Desde la formación destacan que la junta de portavoces había acordado impulsar una declaración institucional para reclamar más financiación para la lucha contra las plagas, así como otra para exigir que los próximos presupuestos autonómicos incluyan la construcción del nuevo hospital. Sin embargo, Vox retiró su apoyo a ambas iniciativas.

Las necesidades de los centros educativos, prioridad

Compromís defiende que existen necesidades urgentes en los centros educativos de Castelló que requieren una respuesta inmediata. La coalición señala casos recientes como la caída de un poste de telefonía en un patio escolar, pavimentos deteriorados en zonas infantiles o la necesidad de reformas integrales en centros como el Cervantes, Sant Agustí, Bisbe Climent, Mestre Armelles, Carles Selma y Jaume I, así como mejoras en climatización, mantenimiento o infraestructuras básicas.

En este sentido, la formación considera que los recursos públicos deben destinarse a garantizar una educación de calidad, con mejoras en las instalaciones, materiales educativos, la compra de libros para las bibliotecas escolares o equipamientos informáticos, antes que a iniciativas como la colocación de banderas en los centros educativos.

Compromís también ha puesto el foco en la insuficiencia de las ayudas autonómicas para combatir los mosquitos, recordando que el Ayuntamiento destina cerca de 90.000 euros anuales mientras que la subvención de la Generalitat no alcanza ni el 10% de esta cantidad, a pesar de tratarse de una competencia en materia de salud pública.

Por último, la coalición ha insistido en la necesidad de avanzar de manera urgente en la construcción del nuevo Hospital General con habitaciones individuales y una dotación adecuada de personal, y ha advertido que, tres años después, el proyecto sigue sin garantías reales de ejecución ni presupuesto suficiente.