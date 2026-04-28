Los menús halal, el comercio y economía centrarán el pleno de Castelló. Los mosquitos y la inmigración se quedan fuera, ¿qué ha pasado?

El pleno del Ayuntamiento de Castelló que se celebrará el jueves a las 11.00 horas en el consistorio de la capital de la Plana centrará los debate en las tres mociones que han presentado Vox, el PSOE y Compromís y que se corresponden, respectivamente, con la necesidad de garantizar la neutralidad del servicio de comedor en las escuelas infantiles de titularidad municipal frente a la oferta de menús halal, el impulso del comercio de proximidad y el apoyo al pequeño comercio local y la creación de plazas públicas en el servicio de información del Museo Urbano de la Ciudad de Castelló (MUCC). Además, los asuntos relacionados con la modificación de crédito de 10 millones de euros y con las retenciones extraordinarias de crédito complementarán una sesión en la que no verá la luz ninguna de las ocho declaraciones institucionales presentadas por los grupos políticos con representración municipal (PP, Vox, PSOE y Compromís) al no haber llegado a un acuerdo unánime.

Las propuestas eran en relación a la Ley de Banderas en los centros educativos públicos de Castelló (Vox), sobre el impacto de las políticas de regularización y la inmigración masiva en la cohesión social y los servicios públicos (Vox), la solicitud para que la Conselleria de Sanitat se implique más en la lucha contra los mosquitos en Castelló (PSOE), la construcción de un Hospital General con habitaciones de uso individual (Compromís), la adhesión al manifiesto de rechazo a la planta de amoniaco en el Grau (Compromís), una tasa turística responsable y beneficiosa para la ciudad (Compromís), la petición de modificar la Ley Bolaños de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (PP) y, finalmente, el texto contra el abuso del decreto ley y el decreto Ómnibus por parte del Gobierno de España.