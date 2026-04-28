Las dos nuevas zonas de Castelló que tendrán taquillas inteligentes comerciales

El Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Comercio y Consumo, instalará taquillas inteligentes en otros dos puntos de la ciudad con el fin de que los consumidores puedan dejar y recoger los productos del comercio de proximidad. Así, en unos días, los usuarios podrán utilizar este sistema novedoso que ya ofrece servicio en otros 11 puntos de la capital en el centro comercial Estepark y en el distrito este, concretamente en la zona del parking de Goliat, según ha anunciado este martes el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal.

Esta actuación supondrá una inversión de 70.000 euros y tiene como objetivo seguir reforzando la cobertura del servicio y acercarlo a nuevas zonas de la ciudad donde se ha detectado mayor demanda ya que el marketplace municipal comerciocastellon.es continúa consolidándose como una herramienta clave para la modernización y el impulso del comercio de proximidad en la ciudad, superando ya los 1.100 usuarios registrados y alcanzando más de 1.080 pedidos realizados desde su puesta en marcha, según Vidal.

Vidal en la rueda de prensa, este martes. / Mediterráneo

El edil ha puesto en valor los “datos de actividad y el impacto económico que está generando el sistema, que ya ha canalizado más de 67.500 euros en ventas directas al comercio local”. Asimismo, ha señalado “el buen funcionamiento del sistema de taquillas inteligentes vinculadas al marketplace, que supera ya los 1.350 usos y se consolida como una alternativa cómoda, moderna y eficiente que facilita a la ciudadanía la compra online y la recogida flexible de productos en diferentes puntos de la ciudad”.

Impulso a medidas estructurales

Por otro lado, Vidal ha explicado que “se está trabajando de manera coordinada con las asociaciones comerciales del municipio para impulsar medidas estructurales que permitan fortalecer el sector a largo plazo, combinando una estrategia activa en redes sociales, campañas de visibilización y eventos de dinamización comercial. Todo ello orientado a fomentar la digitalización, adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y consolidar un modelo de comercio más moderno, accesible y competitivo en la ciudad de Castellón”.