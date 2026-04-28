La osteoporosis afecta a una de cada tres mujeres de más de 50 años en la Comunitat Valenciana

La residencia Ballesol Castellón ha sido certificada como un espacio que promueve y protege la salud articular de sus residentes. La acreditación ha sido concedida por la Osteoarthritis Foundation International (OAFI), a través de su programa OAFI Space, una iniciativa que revisa y certifica espacios en función de su adaptabilidad a las necesidades de personas con problemas de movilidad articular.

La ceremonia de acreditación, celebrada el jueves, 23 de abril, en la propia residencia ha servido para poner de manifiesto la importancia de adaptar los espacios en los que viven las personas mayores, especialmente en el entorno residencial, con el objetivo de prevenir caídas, evitar fracturas y mejorar la calidad de vida.

El programa OAFI Space incorpora una nueva perspectiva sanitaria en el diseño arquitectónico. Su objetivo es analizar, certificar y reconfigurar los espacios para que resulten más seguros y accesibles para personas con problemas que afectan a la movilidad de sus articulaciones.

En este caso, la residencia de mayores Ballesol Castellón se ha convertido en la primera de la Comunitat Valenciana y de la zona de Levante en obtener esta certificación en grado de adecuación funcional.

Envejecimiento de la población

La iniciativa llega en un contexto marcado por el progresivo envejecimiento de la población y por el impacto de enfermedades como la artrosis y la osteoporosis. En España se calcula que existen más de 7 millones de pacientes con artrosis y más de 3 millones con osteoporosis, patologías que afectan directamente a la movilidad y a la autonomía de las personas.

Además, cada año se producen alrededor de 300.000 fracturas por fragilidad, el 60% de ellas en el hogar, especialmente en el baño. La recuperación de estas lesiones resulta especialmente compleja: solo el 40% de los pacientes recupera su autonomía previa y la mortalidad puede alcanzar hasta el 20% en mayores de 80 años en casos de fractura de cadera.

En la Comunitat Valenciana, distintos estudios epidemiológicos reflejan también la magnitud del problema de la salud articular. La prevalencia de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años se sitúa en torno al 31,8%, lo que equivale aproximadamente a una de cada tres mujeres afectadas. En concreto, la prevalencia es del 27% en columna lumbar y del 15,1% en cuello femoral.

Asimismo, la prevalencia de fracturas vertebrales osteoporóticas alcanza el 21,4% en esta población, con un 9,7% de casos moderados o graves. En mujeres mayores de 75 años, estas cifras aumentan de forma significativa, hasta llegar al 46,3% en fracturas totales. También existe un importante infradiagnóstico, ya que solo el 1,5% de las mujeres con fracturas vertebrales eran conscientes de su condición.

Factores de riesgo

Entre los principales factores de riesgo destacan el sedentarismo y las fracturas previas en mujeres, así como el bajo consumo de calcio y el tabaquismo activo en hombres. Además, la Comunitat Valenciana se encuentra entre las regiones españolas con tasas de fractura de cadera por encima de la media nacional en mujeres, lo que refuerza la necesidad de implementar medidas preventivas eficaces.

La ceremonia de certificación contó con la presencia del doctor Fermín García, director médico de Ballesol; Blanca Tirado, directora de Ballesol Castellón; el doctor Josep Vergés, presidente de OAFI y miembro del comité OAFI Space; y la concejala de Bienestar Social y Gente Mayor del Ayuntamiento de Castelló, Clara Adsuara.

El doctor Vergés destacó que “en OAFI Space trabajamos para transformar los entornos en los que vivimos y convertirlos en espacios que protejan y promuevan la salud articular, especialmente en las personas mayores”. En este sentido, subrayó que “la prevención de caídas y fracturas comienza con espacios seguros, diseñados para reducir riesgos y facilitar la movilidad”.

Vergés añadió que este tipo de actuaciones “no solo mejora la calidad de vida y el bienestar de las personas, sino que también contribuye a aliviar la presión sobre el sistema sanitario”.

Apuesta

Desde Ballesol Castellón destacaron la apuesta del centro residencial por “ofrecer proyectos de vida en entornos amigables con las personas mayores”. La residencia fue presentada como un ejemplo de arquitectura accesible que contribuye a crear espacios que mejoran la salud, entendida como bienestar físico, mental y social.

Por su parte, Clara Adsuara se mostró “orgullosa” de que con iniciativas como esta “se ponga a las personas mayores en el centro de los cuidados”. La concejala incidió en la importancia de contar con espacios más accesibles “que puedan evitar las caídas” y subrayó también “la calidad humana de los responsables y cuidadores que están pendientes de ellos”.

Adsuara remarcó que Ballesol Castellón es la primera residencia de la Comunitat Valenciana en conseguir esta acreditación, un reconocimiento que, a su juicio, representa un ejemplo de la importancia de la colaboración público-privada.

La unión entre OAFI y Grupo Ballesol a través de la acreditación OAFI Space busca garantizar la salud articular de las personas mayores, creando entornos adaptados que mejoran su bienestar, previenen caídas y promueven un envejecimiento activo y saludable.