El PSPV de Castelló denuncia la “dejadez absoluta” de Begoña Carrasco ante la presencia de ratas en el colegio Manel Garcia Grau

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha denunciado este martes la “inacción y falta de responsabilidad” del equipo de gobierno municipal que preside Begoña Carrasco ante la presencia de ratas en el aulario de Infantil del colegio Manel Garcia Grau, una situación que, según ha señalado el concejal del PSPV José Segura, “se conoce desde el mes de febrero sin que se haya dado una solución efectiva”.

El edil ha explicado que este problema, que afecta directamente a la salud y seguridad del alumnado más pequeño, “evidencia el abandono de los centros educativos públicos de Castelló, incumpliendo así los compromisos adquiridos por la alcaldesa, Begoña Carrasco, quien situó la educación y el mantenimiento de los colegios de la ciudad como una de sus prioridades en un programa electoral que, una vez más, no cumple”. Hay que recordar que el periódico Mediterráneo ya se hizo eco de este problema la semana pasada y el concejal de Educación en funciones, Vicent Sales, destacó que se intensificarán las medidas para solucionar esta situación.

“El pasado lunes preguntamos por esta situación en las comisiones informativas del ayuntamiento, pero la realidad es que han pasado meses sin que se actúe de manera eficaz”, ha señalado el edil socialista. “Nos parece lógico que se diga ahora que no se puede utilizar raticida al estar en plena actividad escolar, pero la realidad es que el gobierno municipal tuvo su oportunidad durante las fiestas de la Magdalena y en la reciente Semana Santa, periodos sin actividad lectiva en los que se podría haber actuado sin riesgo alguno”, ha añadido.

Para el edil socialista, “el problema no es la dificultad técnica, sino una falta de gestión y previsión inaceptables, que solo refleja la dejadez absoluta del gobierno de Carrasco”. Segura ha concluido señalando que “mientras las familias denuncian problemas graves en los colegios, la alcaldesa parece más preocupada por su agenda de imagen que por la gestión real de la ciudad y, en este caso, por la salud del alumnado del colegio Manel Garcia Grau”.