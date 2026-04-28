De la UJI al espacio, Mario Prats: "Tenemos un contrato con la NASA para una misión el año que viene"

El ingeniero castellonense Mario Prats ha recorrido un camino poco habitual: desde los laboratorios de la Universitat Jaume I de Castelló hasta proyectos vinculados con la industria espacial. Doctor en Informática por la UJI y especializado en robótica, acumula más de 15 años de experiencia en manipulación móvil, con etapas clave en Silicon Valley y en algunas de las iniciativas más influyentes del sector.

Prats, ha participado en una charla en la UJI donde ha repasado su trayectoria. Ha formado parte del equipo original de Willow Garage, contribuyendo al desarrollo de ROS (Robot Operating System), y ha trabajado en proyectos de Google antes de centrarse en la robótica aplicada a sectores críticos, incluido el espacial. Su historia ilustra cómo la investigación nacida en Castellón puede acabar operando en algunos de los entornos más exigentes del planeta, e incluso fuera de él.

El doctor en Informática recuerda sus primeros pasos con una palabra: «diversión». «Los primeros experimentos los recuerdo pasándomelo bien con los compañeros de laboratorio», explica sobre su etapa en la UJI, hace ya más de dos décadas. Ese ambiente distendido también lo encontró, de forma inesperada, en su llegada a Estados Unidos. «Pensaba que todo sería muy serio, pero en Willow Garage era como una guardería para robóticos: todo era muy informal y divertido», relata.

El impacto de ROS

El salto a Silicon Valley no estuvo exento de dudas. Prats reconoce que al principio iba con un poco de miedo porque no sabía qué se iba a encontrar, ya que esta experiencia conllevaba mudarse a otro continente para trabajar y salir de la zona de confort. Su idea era probar durante un año, pero la experiencia se alargó más de una década. Allí participó en el desarrollo de ROS, una plataforma de código abierto que hoy es un estándar global en robótica. «Cuando cerró Willow Garage nadie esperaba que siguiera vivo y ahora tiene todavía más usuarios», señala el experto.

Ese espíritu abierto ha llegado incluso al espacio. Mario Prats explica que la NASA está apostando por versiones adaptadas como Space ROS. «Tenemos ya un contrato para volarla en una misión el año que viene. Es la versión de ROS desarrollada para cumplir las exigentes peticiones de agencias espaciales como la NASA, creada con el objetivo de facilitar la programación de robots espaciales robustos», adelanta el informático.

Retos profesionales

Durante su etapa en Google, dentro del proyecto Everyday Robots, lideró el desarrollo de planificación de trayectorias en sistemas complejos. Uno de los grandes retos fue trabajar con hardware de bajo coste. «Eso obligaba a añadir capas extra de software para compensar las limitaciones y coordinar un brazo robótico con una base móvil», explica.

Actualmente, desde PickNik Robotics, trabaja en el desarrollo de software avanzado para robots, incluyendo aplicaciones espaciales. En este ámbito, subraya la dificultad del entorno: «Un pequeño error puede destruir una misión millonaria», advierte Prats, en referencia a las exigencias de validación y certificación.

El futuro de la robótica

A corto plazo, el experto espera ver robots realizando tareas sencillas en el espacio, como inspecciones o movimientos básicos. No obstante, proyectos más ambiciosos, como la construcción de infraestructuras en la Luna, todavía requerirán años de investigación.

De cara al futuro, Prats apunta a la convergencia entre robótica e inteligencia artificial. «El siguiente paso es la ‘embodied intelligence’: llevar los modelos de IA al mundo físico», afirma. En su opinión, en apenas cinco años podríamos ver robots desenvolviéndose con una naturalidad comparable a la actual IA generativa.

Con su charla en la UJI, Prats busca precisamente inspirar a nuevas generaciones. «Quiero que vean cómo algo que empieza de forma inocente con una beca puede evolucionar hasta llegar a la industria o al espacio», concluye el experto.

La historia de Mario Prats no solo resume la evolución de la robótica en las últimas décadas, sino que también evidencia el potencial del talento formado en la Universitat Jaume I de Castelló para abrirse camino en la vanguardia tecnológica global. Desde Castellón hasta el espacio, su trayectoria demuestra que la innovación no entiende de fronteras cuando se combina curiosidad, formación y oportunidades.