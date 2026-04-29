Castelló aprovecha el 'Día del Espejo' para constatar los puntos estratégicos en las playas desde donde ver el eclipse

La concejala de Turismo Arantxa Miralles, junto al gestor cultural del Planetario de Castellón, Germán Peris, ha realizado una visita técnica a distintos puntos estratégicos de las tres playas del municipio —El Pinar, el Gurugú y el Serradal— con motivo del denominado ‘Día del Espejo’, una jornada de comprobación previa clave en la planificación del eclipse solar del 12 de agosto de 2026.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Castellón ha constituido una comisión específica para la gestión del eclipse, en la que están representadas distintas áreas municipales, así como miembros del Planetario con el objetivo coordinar los trabajos de planificación y organización de forma conjunta, asegurando una preparación adecuada de cara a la gestión del evento astronómico.

La concejala de Turismo Arantxa Miralles, junto al gestor cultural del Planetario de Castellón, Germán Peris / Mediterráneo

La visita se ha desarrollado en torno a las 20:30 horas, franja en la que la posición del Sol en el horizonte reproduce de manera prácticamente idéntica la que tendrá el día del eclipse. Esta observación in situ ha constatado que las playas de Castellón ofrecen una visibilidad privilegiada para observar el eclipse total solar este próximo verano.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado que “con motivo del Día del Espejo realizamos una comprobación técnica imprescindible para avanzar en la definición de los mejores escenarios de observación del eclipse. Las tres playas de Castellón cuentan con un enorme potencial, y es necesario evaluar cada punto con rigor para garantizar la mejor experiencia posible a la ciudadanía y a los visitantes que se esperan en una fecha tan señalada”.

Asimismo, ha añadido que “este trabajo no es únicamente turístico, sino también organizativo y de planificación global, ya que el eclipse supondrá un acontecimiento de gran magnitud que requiere anticipación y una preparación detallada de todos los espacios implicados”.

Esta comprobación del horizonte es fundamental desde el punto de vista astronómico, porque permite confirmar con precisión qué ubicaciones garantizan una visión completa del fenómeno.

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Cabe recordar que el Ayuntamiento de Castellón está desarrollando esta planificación de manera transversal, implicando a todas las áreas municipales que intervienen en la organización del evento, desde Turismo y Cultura hasta Seguridad, Movilidad y Servicios Públicos, con el objetivo de garantizar una gestión integral del dispositivo previsto para agosto de 2026.