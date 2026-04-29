Compromís per Castelló pide bolsas de trabajo transparentes y actualizadas ante la falta de información

Compromís per Castelló considera necesario mejorar la transparencia en el funcionamiento de las bolsas de trabajo municipales con el objetivo de garantizar un acceso más claro, público y objetivo al empleo público. En este sentido, la coalición plantea una serie de medidas para facilitar que las personas inscritas puedan conocer en todo momento su posición, los criterios aplicados y la evolución de cada proceso, una información que, según señalan, actualmente no está disponible.

La concejala de Compromís, Vera Bou, ha explicado que “cuando una persona se presenta a una bolsa de trabajo municipal, lo mínimo que espera es saber en qué posición está y cómo evoluciona esa bolsa con el paso del tiempo”. En este sentido, ha remarcado que “lo que está ocurriendo ahora en Castelló es que esta información no se puede consultar de forma clara ni actualizada, y eso genera dudas y desconfianza entre las personas aspirantes”.

“Las bolsas de trabajo municipales deben ser una herramienta para garantizar el acceso justo al empleo público, no un sistema opaco que genere dudas”, ha señalado Bou. En este contexto, Compromís plantea que estas bolsas sean plenamente transparentes, con el orden actualizado y accesible en todo momento, con criterios de baremación claros y con un sistema que permita conocer cómo evolucionan a medida que se producen contrataciones o renuncias.

La coalición propone, además, que se publique en el Portal de Transparencia toda la información relativa a las bolsas activas, incluyendo convocatorias, puntuaciones y movimientos, y que esta información se actualice periódicamente para que las personas aspirantes puedan conocer en todo momento su situación. También defiende que cualquier contratación a través de estas bolsas sea trazable y transparente.

Así mismo, Compromís reclama que cualquier cobertura temporal de puestos de trabajo municipales se realice preferentemente a través de las bolsas existentes, al mismo tiempo que se mantiene informados tanto a los grupos municipales como a la representación sindical sobre su funcionamiento. Bou ha concluido que “lo que pedimos es muy sencillo: transparencia, información clara y un sistema que garantice que todas las personas tienen las mismas oportunidades. Las bolsas de trabajo deben generar confianza, no dudas”.