Ayuntamiento
Un concejal de Vox de Castelló desnuda su día a día en redes
El edil muestra desde que se levanta hasta que se acuesta a través de imágenes de varios tipos
Las redes sociales se han convertido en un escenario donde exhibir el día a día de cada uno y el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló Alberto Vidal no es una excepción.
El edil ha mostrado en su perfil personal de Facebook cómo es su jornada diaria con fotografías de diversa índole y donde no faltan las imágenes de su torso desnudo o de su visita al "Jefe" a la iglesia antes de comenzar su jornada laboral en el consistorio castellonense.
Tal y como se puede apreciar en esta red social, el concejal Vidal, conocido por sus defensas acérrimas en contra del aborto en el pleno, inicia su día a las 6.15 horas con la lectura de un libro sobre los Tercios Españoles, previa al gimnasio. A su aseo personal, que refleja sin camiseta, enfrente de un espejo y a punto a afeitarse le sigue el desayuno y a las 8.40 horas realiza una visita al "Jefe" en una iglesia de la ciudad y a las 9.00 horas, ya en el consistorio, comienza revisando proyectos, haciendo visitas a los comerciantes ya que esta es una de sus áreas y manteniendo reuniones con técnicos, compañeros y vecinos.
Y tras una jornada repleta de actividad, vuelve a casa donde le espera el mismo libro sobre un pupitre presidido por una foto familiar, un crucifico y una taza con la bandera de España repleta de bolígrafos. A las 22.00 horas, a cenar y a dormir.
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