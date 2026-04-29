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Un concejal de Vox de Castelló desnuda su día a día en redes

El edil muestra desde que se levanta hasta que se acuesta a través de imágenes de varios tipos

Imágenes del día a día del concejal de Vox.

Imágenes del día a día del concejal de Vox. / Perfil de Facebook de Alberto Vidal

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Las redes sociales se han convertido en un escenario donde exhibir el día a día de cada uno y el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló Alberto Vidal no es una excepción.

El edil ha mostrado en su perfil personal de Facebook cómo es su jornada diaria con fotografías de diversa índole y donde no faltan las imágenes de su torso desnudo o de su visita al "Jefe" a la iglesia antes de comenzar su jornada laboral en el consistorio castellonense.

Vidal lee por la mañana el libro 'De pavía a Rocroi', sobre los Tercios Españoles.

Vidal lee por la mañana el libro 'De pavía a Rocroi', sobre los Tercios Españoles. / Perfil de Facebook de Alberto Vidal

Tal y como se puede apreciar en esta red social, el concejal Vidal, conocido por sus defensas acérrimas en contra del aborto en el pleno, inicia su día a las 6.15 horas con la lectura de un libro sobre los Tercios Españoles, previa al gimnasio. A su aseo personal, que refleja sin camiseta, enfrente de un espejo y a punto a afeitarse le sigue el desayuno y a las 8.40 horas realiza una visita al "Jefe" en una iglesia de la ciudad y a las 9.00 horas, ya en el consistorio, comienza revisando proyectos, haciendo visitas a los comerciantes ya que esta es una de sus áreas y manteniendo reuniones con técnicos, compañeros y vecinos.

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Visita a los comercios de Castelló.

Visita a los comercios de Castelló. / Perfil de Facebook de Alberto Vidal

Reunión con vecinos y compañeros.

Reunión con vecinos y compañeros. / Perfil de Facebook de Alberto Vidal

Y tras una jornada repleta de actividad, vuelve a casa donde le espera el mismo libro sobre un pupitre presidido por una foto familiar, un crucifico y una taza con la bandera de España repleta de bolígrafos. A las 22.00 horas, a cenar y a dormir.

A las 22.00 horas, descanso.

A las 22.00 horas, descanso. / Perfil de Facebook de Alberto Vidal

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