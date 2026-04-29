Todas las novedades del Censal Parc de Castelló: desde una naranja gigante a zonas infantiles y de aventuras

La primera fase del Censal Parc, el recinto más grande de la ciudad cuando esté completamente finalizado, que estará a disposición de los castellonenses en el primer semestre de 2027 contará con usos principalmente cotidianos como una zona infantil con una tirolina y toboganes; un espacio biosaludable con mobiliario de gimnasia para mayores; un parque de aventuras para jóvenes y adolescentes con fuentes y pérgolas; una pradera con un quiosco y zona de picnic; otras praderas de juegos y una plaza de acceso y juegos del agua con géiseres entre el camí Almalafa y las calles Carcagente y Fernando el Católico. Y todo estará rodeado por una alameda con árboles, un carril de running y un paseo central, según ha explicado este miércoles la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; junto a los concejales Sergio Toledo (Urbanismo) y Gonzalo Romero (Sostenibilidad); la directora de la Oficina de Planificación y Fondos Europeos, Carmen Vilanova; el director del área de Infraestructuras, Cristóbal Badenes; los arquitectos municipales Ángel Beltrán y Alba Martín; y los autores del proyecto (Guillamón y Peñín) que tiene un plazo de ejecución de 10 meses.

Guillamón, Martín, Beltrán, Romero, Carrasco, Toledo, Vilanova, Badenes y Peñín, este miércoles, tras la presentación del proyecto. / Mediterráneo

Una de las principales atracciones de esta fase será una rnan naranja de 8 metros de alto y 17 de ancho con juegos en su interior.

Las obras empezarán antes de finalizar el años 2026 porque el consistorio ya cuenta con los terrenos para esta primera fase de 38.348 metros cuadrados (el total serán 122.000 metros cuadrados, 2.000 más que los que mide el Pinar). Las otras dos fases, ya en la próxima legislatura, incluirán un auditorio y un lago con barcas de ocio (segunda) y una tercera con una zona de deporte y un mirador.

Imagen de la naranja gigante con toboganes y juegos infantiles en su interior. / Mediterráneo

El objetivo de este proyecto, cuya licitación de las obras aprobó este martes la junta de gobierno local extraordinaria y que tiene una inversión de 6,7 millones cofinanciados entre el Ayuntamiento de Castelló y la UE, es generar un bosque urbano que mejore la biodiversidad y la conectividad ecológica y reducir el impacto del cambio climático, con mitigación del efecto isla de calor y recuperación de suelos en desuso, ha continuado la primera edila, quien ha remarcado que este parque es un "hito de esta legislatura por un Castellón más verde, inclusivo y sostenible y que ha contado con la participación ciudadana". "Será un lugar de encuentro, convivencia, inclusivo, de salud e identidad porque contará con vegetación autóctona", ha continuado la alcaldesa.

La alcaldesa Carrasco en la presentación del proyecto de Censal Parc. / Mediterráneo

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha destacado que será el parque más grande de Castelló que también tendrá en sus inmediaciones una zona deportiva que se construirá en un futuro y que esta primera fase será igual de amplitud al parque Rafalafena. Además, ha destacado que el huerto urbano de Fernando el Católico se trasladará al solar que ocupaba el antiguo huerto privado, junto a la ronda Este y que ya expropió el Ayuntamiento.

Respeto por la tradición de Castelló

El arquitecto municipal Ángel Beltrán ha hecho especial hincapié en el respeto del parque por la traza histórica y su integración en el entorno ya que se respetan los regueros que formarán parte de una fuente que recorrerá todo el recinto y los puntos de acceso al parque rememorarán las entradas con palmeras a las antiguas alquerias. El Censal Parc tendrá pavimentos blandos y accesibles y losas de hormigón, sin vallas y abierto a la población que servirá como revulsivo turístico.