Protegen uno de los edificios más emblemáticos de Castelló ante el riesgo de desprendimientos

Una lona ubicada en la parte superior de la fachada de uno de los edificios más emblemáticos de Castelló protege los elementos más susceptibles de que puedan sufrir un desprendimiento debido a las inclemencias del tiempo. Los fuertes vientos que asolaron la ciudad hace unas semanas obligó a ubicar esta protección en una zona de la parte delantera del inmueble del Real Casino Antiguo de la capital de la Plana, según ha explicado el presidente de esta entidad bicentenaria, Francisco Jáuregui, al periódico Mediterráneo. "Hemos protegido la balaustrada corrida de la fachada que es la zona que tiene un mayor número de elementos expuestos al viento o la lluvia, para evitar su caída", ha destacado.

Detalles de la lona en la balaustrada del edificio del Real Casino Antiguo de Castelló. / Mediterráneo

Además, y junto a esta medida protectora, la asamblea de socios del Real Casino Antiguo aprobó en el mes de diciembre la rehabilitación integral de la fachada con fondos propios, ya que, por el momento, la Generalitat Valenciana ha dado por respuesta el silencio administrativos a la petición de subvenciones para el patrimonio que los representantes de esta institución realizaron a la administración autonómica en 2025.

"No hay previsión de comienzo de las obras y confiamos en la implicación de las instituciones", ha explicado Jaúregui.