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El PSPV dice que el Hospital General cancela dos veces la operación de una paciente del Grau de Castelló mientras Vox prioriza banderas

La enferma registró este miércoles la queja ante Sanidad después de haber sido ingresada en dos ocasiones y dada de alta por falta de preparativos en el quirófano

Imagen del Hospital General.

Imagen del Hospital General. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

Una vecina del Grau de Castelló presentó este miércoles una queja formal ante la Conselleria de Sanidad después de que el Hospital General haya cancelado dos veces su intervención quirúrgica pese a estar ingresada para someterse a la operación en ambos casos, según el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, José Luis López. "La falta de recursos sanitarios para preparar el quirófano a sus necesidades médicas es la causa de esta suspensión que desoye Vox, que ha vetado las peticiones de fondos en sanidad y contra los mosquitos presentadas por la oposición. El pleno no podrá incidir mañana en ninguna de las cuestiones por el desencuentro entre dos de sus integrantes. Así, el portavoz, Antonio Ortolá, se mostró favorable al debate en la junta de portavoces mientras que Alberto Vidal le corrigió e impuso el veto por parte de Vox a dos cuestiones fundamentales para el bienestar del vecindario de Castelló", ha continuado.

“Vox prefiere que se hable de banderas y se creen conflictos inexistentes, en lugar de trabajar para resolver los problemas de la ciudad de Castelló, que volverá a sufrir las molestias de los mosquitos y que no ha dejado de padecer las crecientes listas de espera, errores y retrasos en la sanidad pública por los recortes de la derecha y la ultraderecha”, ha lamentado López.

Queja presentada ante Sanidad.

Queja presentada ante Sanidad. / PSPV

La última denuncia a la que ha tenido acceso el grupo municipal socialista es la de la vecina del Grau que ha sufrido en dos ocasiones, la última esta misma semana, el ingreso y alta hospitalaria sin entrar al quirófano del General en el área de Ginecología. En los dos casos, “habiendo realizado con antelación todas las pruebas pertinentes exigidas por el propio centro”, señala la queja, “el hospital procede al ingreso de la paciente pese a no disponer del quirófano preparado conforme a los protocolos”.

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La paciente alude en su escrito a la Conselleria de Sanidad a “la falta de diligencia en la gestión asistencial, así como vulneración del derecho del paciente a recibir una atención sanitaria adecuada, segura y en condiciones óptimas”.

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