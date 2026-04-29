Se reabre un camino de Castelló cortado dos años por los accesos ferroviarios al puerto

Una de las obras públicas más importantes de la provincia de Castellón en los últimos años es la construcción de los nuevos accesos ferroviarios a PortCastelló. Una actuación que comenzó en la primavera de 2023, y que en varios tramos ya se encuentra avanzada. Especialmente en lo que respecta a las partes más complejas de su ejecución, que han supuesto la construcción semienterrada del trazado y cortes en importantes vías de comunicación entre Castelló y localidades próximas.

Los trabajos también han supuesto el corte de caminos que pasan por el término municipal. Uno de ellos es el Caminàs, que en el tramo correspondiente al paso de la futura vía del tren estaba cortado desde junio de 2024. Ahora ha quedado reabierto a la circulación.

Reapertura

Según detallan desde la empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias, Adif, se ha hecho un nuevo trazado, de 308 metros de longitud, con una anchura de 15 metros, de los que nueve son para los carriles de doble sentido.

Esta vuelta a la normalidad también se dio con anterioridad en la avenida Valencia, o en el vial que conecta la avenida Casalduch con Almassora. Las obras supusieron redirecciones a la circulación y molestias al tráfico, que ya han quedado atrás.

Fases en marcha hasta 2027

En estos momentos, todas las fases del acceso ferroviario están en marcha, tanto los dos tramos de vía que enlazarán el corredor mediterráneo como la estación intermodal. Las obras tienen que estar finalizadas a lo largo de 2027, para cumplir con los plazos marcados por la Comisión Europea, que financia una parte importante de esta actuación a través de los fondos creados tras el covid.