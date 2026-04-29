Los servicios que ofrecerá el nuevo restaurante del aeroclub. El proyecto ya atrae a empresarios hosteleros de Castelló, Benicàssim y València

La reforma y futura explotación del restaurante del aeroclub ha levantado expectativas entre prestigiosos empresarios hosteleros de primer nivel de Castelló, Benicàssim y València y, de hecho, algunos de ellos ya han visitado las instalaciones con el fin de conocer in situ el estado en el que se encuentran y poder realizar su proyecto con el que poder optar a la reforma y explotación del recinto, "de gran potencial turístico", según ha informado el presidente de la entidad, Yuri Rabassa.

Imagen del aeroclub de Castelló. / KMY ROS

Los socios del aeroclub ya han sacado el pliego de condiciones que se ha remitido a asociaciones hosteleras y a Adepla, entre otros, y al que ha tenido acceso este periódico. El texto recoge que el edificio cuenta con una superficie construida de 474,79 metros cuadrados (347,49 metros cuadrados en la planta baja y 127,30 metros cuadrados) a lo que se suman amplias terrazas y donde el adjudicatario podrá ofrecer desayunos y meriendas, almuerzo y comidas, cenas y servicios de copas, terraza chill out, eventos privados y celebraciones así como catering para actividades del aeroclub. Por este motivo, las propuestas deberán cumplir unos requisitos como son la habilitación profesional; presentar un anteproyecto de reforma del local que incluya el concepto, la distribución, materiales, plazos de ejecución e inversión estimada; el proyecto de explotación con la oferta gastronómica, los horarios, la plantilla prevista y el plan de viabilidad; el compromiso de cuándo aperturará desde la firma del contrato y, además, el concepto hostelero deberá ser compatible con el entorno aeronáutico y el carácter del aeroclub. También se valorará la atención a los socios con propuestas específicas para ellos.

Rabassa, que hizo hincapié en el local será una locomotora de actividad, ha destacado la ubicación privilegiada de estas instalaciones hosteleras, junto al mar, a escasos metros de la playa y dentro de un aeródromo activo en una zona con escasa oferta hostelera en la ciudad. "Queremos que la oferta sea singular, que se entienda que un buen restaurante en este entorno puede ser mucho más que un local de paso y convertirse en un destino a en sí mismo", ha detallado el presidente Rabassa.

Firma del convenio con el Ayuntamiento

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Castelló regularizó el aeroclub hace unos meses con la firma del convenio entre la alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, y Rabassa, y por el que oficializaron la concesión demanial para el uso privativo del dominio público local del aeródromo municipal durante un periodo de diez años y el pago de un canon de 15.000 euros al año al consistorio. Una firma que puso fin a la situación de precariedad que se arrastraba desde hacía varios años y se le dio la estabilidad necesaria para planificar su futuro con garantías, en beneficio también de la ciudad y el interés de sus vecinos. Una situación que ahora se ha visto materializada en el avance para la reforma del edificio del restaurante que, debido a sus condiciones, no da ahora una imagen adecuada del entorno, a escasos metros de la playa.

Respecto al mantenimiento de las instalaciones, la entidad deberá asumir el mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones, así como el pago de suministros, tributos y demás obligaciones derivadas de la gestión. Asimismo deberá asumir el pago de los impuestos y tasas, según refleja el convenio que firmó la asociación con el Ayuntamiento de la capital de la Plana.