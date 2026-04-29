Vox alerta en Castelló sobre la inmigración ilegal masiva: "Inseguridad y presión creciente sobre los servicios públicos"

El grupo municipal de Vox en Castelló continúa con su presencia activa en la calle con la instalación esta mañana de una carpa informativa en la avenida Casalduch, dentro de su campaña permanente para dar a conocer su proyecto de ciudad y su propuesta para España. La iniciativa ha servido como punto de encuentro con los vecinos, a quienes han trasladado su análisis sobre las consecuencias de la inmigración ilegal masiva, al tiempo que han recogido inquietudes y demandas ciudadanas.

La mesa informativa ha contado con la presencia del portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, quien ha subrayado la importancia del contacto directo con los ciudadanos como eje fundamental de la acción política Vox. “Somos un partido de calle, estamos en contacto continuo con los vecinos, escuchando sus preocupaciones de primera mano, y cada vez son más las personas que se acercan a nuestras mesas para trasladarnos su apoyo y compartir su inquietud por la situación actual”, ha afirmado.

Durante la jornada, Vidal ha criticado con dureza las políticas migratorias del Gobierno central, asegurando que “las políticas de puertas abiertas que está impulsando el Ejecutivo de Sánchez, y que han sido sostenidas durante años por el bipartidismo, están teniendo consecuencias directas en nuestra ciudad, generando inseguridad y una presión creciente sobre unos servicios públicos que ya estaban al límite”.

Regularización extraordinaria

En este sentido, el portavoz adjunto ha puesto como ejemplo reciente lo ocurrido en Castelló con motivo del proceso de regularización extraordinaria, señalando que “hemos visto colas de inmigrantes que han terminado por saturar los servicios municipales, evidenciando que estas decisiones políticas no son abstractas, sino que tienen un impacto inmediato en la vida diaria de nuestros vecinos”.

Asimismo, Vidal ha incidido en que los efectos de estas políticas son “reales y ya visibles”, haciendo referencia a la creciente presión sobre servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que, según ha explicado, “se ven sometidos a una demanda cada vez mayor sin que los recursos disponibles aumenten al mismo ritmo”. A ello ha añadido la tensión en el mercado de la vivienda, apuntando que “el incremento de la demanda está generando una situación insostenible que dificulta el acceso a un hogar a jóvenes y familias trabajadoras, mientras los precios continúan al alza”.

Finalmente, Vidal ha sido especialmente contundente al referirse a las políticas de regularización extraordinaria, afirmando que “el permiso de residencia no se puede regalar, como está haciendo el PSOE con este tipo de procesos”, y defendiendo que las regularizaciones indiscriminadas suponen “un agravio para quienes han cumplido la ley y han seguido los cauces establecidos, además de debilitar el principio de igualdad ante la ley y generar un creciente sentimiento de injusticia social entre la ciudadanía”.

Desde Vox han asegurado que continuarán desarrollando este tipo de acciones en distintos puntos de la ciudad, reforzando su presencia constante en la calle con el objetivo de mantener un contacto directo con los vecinos y seguir trasladando sus propuestas políticas.