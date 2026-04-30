Castelló repone cinco mesas tipo picnic de material reciclado en los grupos Roser y Roquetes

El Ayuntamiento de Castelló ha repuesto cinco conjuntos de mesas tipo picnic en los grupos Roser y Roquetes, dentro de las tareas de mantenimiento y mejora que se desarrollan en los barrios de la ciudad. En concreto, se han instalado cuatro conjuntos en el Grupo Roser y uno en el Grupo Roquetes, sustituyendo mobiliario que presentaba un estado avanzado de deterioro.

El concejal de Barrios y Participación Ciudadana, Paco Cabañero, y el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, han visitado estos espacios para supervisar la instalación de los nuevos elementos, formados por una mesa y un banco adosado a cada lado.

Los nuevos conjuntos están fabricados íntegramente en plástico 100% reciclado de color marrón, producido a partir de envases del contenedor amarillo. Se trata de un material resistente a la intemperie, aceites, ácidos y agua del mar, que no se astilla, no se agrieta, no se pudre ni se reseca, y que además no requiere mantenimiento. Los tablones incorporan refuerzo metálico para garantizar una mayor durabilidad.

Mejora de los espacios vecinales

Cabañero ha destacado que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida y la imagen de nuestros barrios, porque los barrios hacen la ciudad y merecen espacios cuidados, útiles y en buenas condiciones”. El edil ha señalado que esta actuación “responde a peticiones vecinales que advertían del deterioro del mobiliario existente, y hemos querido reponerlo para que pueda seguir utilizándose y disfrutándose en el tiempo libre”.

Por su parte, Romero ha subrayado que “esta intervención se enmarca en la apuesta por espacios verdes y zonas de convivencia que fomenten hábitos de vida saludables”. En este sentido, ha afirmado que “queremos una ciudad sostenible, con espacios que inviten a ser recorridos, vividos y compartidos por los vecinos”.

Mobiliario sostenible y resistente

El uso de plástico reciclado permite reforzar el compromiso municipal con la sostenibilidad y la economía circular, al dar una nueva vida a materiales procedentes de envases reciclados y emplearlos en la mejora de los espacio públicos.

Romero ha incidido en que “apostar por mobiliario fabricado con materiales reciclados es también una forma de avanzar hacia una ciudad más responsable con el medio ambiente”. “Pequeñas actuaciones como esta contribuyen a mejorar el día a día de los vecinos y, al mismo tiempo, refuerzan un modelo de ciudad más sostenible”, ha añadido.

Cabañero ha remarcado que el Gobierno municipal continuará atendiendo las necesidades de los barrios “con una gestión cercana, útil y pendiente de aquello que los vecinos nos trasladan”. “Nuestro compromiso es seguir actuando donde hace falta, cuidando los espacio públicos y dando respuesta a las demandas reales de cada zona de Castellón”, ha concluido.