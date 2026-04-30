Directo | Pleno de abril en el Ayuntamiento de Castelló
Comparecerá la presidenta del Patronato Municipal de Turismo, Arantxa Miralles
El ayuntamiento de Castelló acoge hoy el pleno ordinario del mes de abril.
Entre los puntos destacados del orden del día está la omparecencia, a petición del Grupo Municipal Socialista, de la concejala-delegada y Presidenta del Patronato Municipal de Turismo, Arantxa Miralles, para dar explicaciones sobre los contratos menores celebrados por ese Patronato durante el ejercicio 2024.
En el despacho extraordinario, se discutirá una moción del grupo municipal VOX para "garantizar la neutralidad del servicio de comedor en las escuelas infantiles de titularidad municipal frente a la oferta de menús halal".
El pleno ha contado durante unos 15 minutos con la presencia de policías locales y agentes de movilidad urbana, que piden mejores condiciones laborales, carrera profesional, productividad, puestos trabajo, servicios mínimos y una mejora de las instalaciones. Begoña Carrasco ha asegurado que el gobierno local está abierto a llegar a acuerdos, porque "el área de seguridad es fundamental", y ha fijado el 6 de mayo como día de encuentro con los sindicatos.
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