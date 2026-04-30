El eclipse llega a 3.000 escolares con el 'kit del miniastrónomo' en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Cultura, ha iniciado el reparto del kit del miniastrónomo entre los escolares de Infantil y Primaria que visiten el Planetario durante los próximos meses y que se enmarca dentro de la programación especial diseñada con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026.

En total, se repartirán más de 3.000 kits hasta fin de existencias, con el objetivo de acercar a los más pequeños de forma didáctica y entretenida uno de los fenómenos astronómicos más relevantes de las últimas décadas. El material incluye un set de pegatinas y distintas propuestas lúdicas y educativas, como juegos para completar palabras, actividades para pintar y otros contenidos divulgativos, pensados para que los niños aprendan y se familiaricen con el eclipse de una forma cercana y adaptada a su edad, según ha explicado el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales.

Una acción para despertar su interés

"Con esta iniciativa, pretendemos poner de manifiesto la apuesta por una divulgación científica accesible, participativa y dirigida a todos los públicos, especialmente a los más jóvenes, ha dicho el edil.

Dos niños con el 'kit'. / Mediterráneo

El eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto será un acontecimiento histórico que ya ha comenzado a generar una enorme expectación en Castellón. Los expertos sitúan a la provincia de Castellón, y de manera especial a la ciudad y sus playas, como un entorno privilegiado para su observación, lo que ha disparado también el interés turístico en torno a esta fecha. De hecho, muchos alojamientos han visto disparadas las solicitudes con motivo de esta fecha.

Evento histórico

Para acompañar este acontecimiento excepcional, el Ayuntamiento ha diseñado una ambiciosa programación científica y divulgativa que contará con el gran referente de la divulgación científica Javier Santaolalla, una figura de primer nivel capaz de acercar la ciencia a todos los públicos, y también con otras figuras del ámbito como Josep Calatayud, del prestigioso canal de YouTube Control de Misión.

En total, se han programado 14 acciones previas al eclipse desde el pasado mes de febrero, entre las que se incluyen exposiciones temáticas, sesiones de observación solar con telescopios especiales desde el Planetario, un ciclo de seis conferencias divulgativas y el estreno simultáneo en todos los planetarios españoles de la película Full Dome “3ECLIPSE”, con el objetivo de acercar este fenómeno astronómico a la ciudadanía y fomentar el interés por la ciencia.

Dos grandes escenarios en las playas para seguir el eclipse

La jornada del 12 de agosto contará además con una programación especial en el Planetario, con conferencias y talleres durante la mañana dirigidos a familias, niños y adultos, pensados para comprender qué es un eclipse y explicar la ciencia que hay detrás de este fenómeno.

Un momento del reparto del 'kit' en el Planetario. / Mediterráneo

No obstante, la mayor afluencia de público se espera durante la tarde en el exterior, especialmente en las playas de El Pinar y el Gurugú, donde el Ayuntamiento habilitará dos grandes espacios para el seguimiento del eclipse: el Escenario Sol, frente al Planetario, y el Escenario Luna, en la zona del Aeroclub.

Será en el Escenario Sol donde Javier Santaolalla conducirá la narración del evento, explicando en directo el desarrollo del eclipse y guiando al público a lo largo de las distintas fases del fenómeno. Con iniciativas como el reparto del kit del miniastrónomo”, el Ayuntamiento de Castelló continúa acercando la ciencia a la ciudadanía y reforzando una programación de ciudad pensada para convertir el eclipse del 12 de agosto en una experiencia colectiva, educativa y memorable, situando a Castellón como uno de los grandes puntos de referencia para vivir este acontecimiento único.