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El motivo por el que la polémica del topónimo Castellón/Castelló resurgirá en mayo en el TSJCV

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Señal con el doble nombre del topónimo.

Señal con el doble nombre del topónimo. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) retomará, tras materializar los cambios en la Sección 4ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo, el recurso contra el decreto del Consell con fecha de 17 de diciembre de 2024 en el que se aprobó el cambio de denominación del municipio de Castelló por la forma bilingüe, en contra de la única forma en valenciano que aprobó el Botánic de Ximo Puig. La fecha para la deliberación y el fallo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Plataforma per la Llengua, el PSOE, Compromís y la Intersindical es el 6 de mayo.

Otra imagen de una señalética con el doble topónimo, con la forma en castellano y en valenciano.

Otra imagen de una señalética con el doble topónimo, con la forma en castellano y en valenciano. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, se ha mostrado confiado en que el tribunal "vea que el informe que presentó el Ayuntamiento tenía que estar justificado por una persona con conocimientos de filología e historia y Fortuño es especialista en literatura y además este documento quedó desacreditado por el departamento de Lenguas y Culturas Europeas de la UJI". El valencianista también ha destacado que el texto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua aboga solamente por la forma valenciana.

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Hay que recordar que el Consell aprobó el doble topónimo a finales de 2024 después de que el pleno del consistorio, ya con el PP y Vox en el gobierno local, diera su visto bueno en las sesiones de 30 de noviembre de 2023 y 30 de mayo y 25 de julio de 2024 al cambio de denominación del municipio por la forma bilingüe, de conformidad con los informes técnicos municipales que figuraban en el expediente y que incluían todos los trámites preceptivos en la legislación vigente sobre la materia, como el trámite de información pública, el informe del Ministerio de Política Territorial y el criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

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