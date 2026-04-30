El pleno de Castelló aprueba 10,9 millones para inversiones y el veto a los menús halal en guarderías municipales

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSOE y Compromís, un total de 10,9 millones de euros que corresponden a la primera modificación de crédito de este año y que se incorporarán al presupuesto para inversiones, además del veto a los menús halal en las guarderías municipales con el sí de los populares a una moción que había presentado su socio de gobierno (Vox) y en la que solicitaba el establecimiento de un "menú común basado en criterios nutricionales y de salud pública evitando la introducción de menús diferenciados por motivos religiosos". Una sesión que se ha prolongado durante cuatro horas y a la que han asistido por streaming el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, que se encuentra convalenciente de una operación por una caída; y la edila de Educación y Cultura, María España, por baja maternal.

Carrasco ha presidido el pleno. / Mediterráneo

Además, la corporación también ha dado luz verde, con los votos a favor del PP y Vox y en contra de los socialistas y los valencianistas, a casi 2 millones de euros para pagar 26 facturas a 16 empresas a través de un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito y ha aprobado por unanimidad una enmienda que ha presentado el PP a una moción de Compromís sobre el Museo de la Ciudad de Castelló (MUCC). En el texto que ha salido adelante con todos los votos de los 27 concejales, se acuerda instar a los servicios municipales a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de información en los diferentes espacios museísticos y para que elaboren un plan de gestión de estas sedes.

La concejala Miralles defiende de nuevo los contratos de Turismo y el PSOE acudirá ahora a la vía contencioso-adminstrativa La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha vuelto a comparecer en el pleno a petición del PSOE y Compromís para "aclarar" las contrataciones del Patronato Municipal de Turismo y ha defendido su gestión frente a las críticas de la oposición. "Esto no es un debate técnico ni jurídico, es un debate político", ha dicho la concejala tras asegurar que ahora se está trabajando igual que cuando gobernaba el PSOE y Compromís en esta área y afirmar que durante ocho años "no impulsaron ninguna medida en turismo". "Ahora tenemos un Plan Estratégico de Turismo y no ha habido ningún fraccionamiento", ha proseguido la concejala, tras recibir el apoyo de Giner (PP), quien ha reconocido que hay que mejorar la contratación en el Patronato Municipal de Turismo y "eso estamos haciendo", y de Ortolá (Vox), que ha destacado que se trata de una "operación política para desgastar". Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha dicho que su grupo político acudirá a la Justicia por la vía contencioso-administrativa después de que la Fiscalía archivara su denuncia al respecto y que el portavoz de Compromís haya destacado el informe "demoledor" del interventor.

En cuanto al reconocimiento extrajudicial de crédito, la concejala de Compromís Vera Bou ha recordado que esta situación se ha convertido en un modus operandi del equipo de gobierno mientas que la socialista Mónica Barabas ha destacado que se trata de un "falta de control porque las empresas necesitan certezas y no discursos". Por su parte, Redondo ha dicho que se trata de facturas por servicios para la ciudad y que en tres años el actual gobierno local ha adjudicado 260 contratos por valor de 170 millones de euros.

Patricia Puerta es portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

La modificación de crédito que ha salido adelante ha rechazado también las cinco enmiendas presentadas por Compromís y las diez del PSOE cuyos portavoces, Ignasi Garcia y Patricia Puerta respectivamente, han destacado la importancia de la vivienda en gran parte de ellas. Tanto Redondo como Vidal (Vox) han destacado la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que cumple el consistorio y los beneficios en las inversiones para la ciudad que conllevará este dinero.

Ignasi Garcia, portavoz del grupo municipal de Compromís, durante el pleno de este jueves. / Mediterráneo

Finalmente, ejecutivo municipal y oposición se han centrado en el debate sobre los menús halal y mientras que Ortolá (Vox) y Sales (PP) han defendido que en las guarderías municipales se ofrezca un menú común para todos promoviendo la dieta mediterránea, el concejal de Compromís Pau Sancho ha tildado la propuesta aprobada de "racista, inútil y prosiblemente inconstitucional, incompatible con una escuela pública" y López (PSOE) ha destacado que es una moción "cargada de odio e intolerancia". "Pese a todas las deficiencias en los centros escolares, a ustedes les preocupa el menú halal y poner bien las banderas, les faltará banderá para tapar toda la vergüenza", ha concluido Sancho.

Antonio Ortolá es el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Protesta de la Policía Local y AMUS

Por otra parte, alrededor de 70 policías locales y AMUS han hecho acto de presencia en el pleno durante los primeros 15 minutos para dejar patente su malestar por sus actuales condiciones laborales ya que consideran, y así recogen en un documento firmado por los sindicatos CCOO, SPPLB y STAS, que no se cumplen sus peticiones sobre la carrera profesional, la productividad, los puestos de trabajo, la gestión de eventos extraordinarios, servicios mínimos, instalaciones, el convenio y las plazas ofertadas.

Antes de comenzar el pleno, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha tomado la palabra y les ha confirmado que el equipo de gobierno les escuchará y ha comentado la importante labor que desempeñan en la ciudad. Además, ha desvelado que el próximo miércoles 6 de mayo se reunirá con ellos (se sumarán también UGT y CSIF) para escuchar las reivindicaciones de estos profesionales municipales del área de Seguridad.