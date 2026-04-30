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Prohibido subirse a la Panderola del Grau de Castelló: Multas de hasta 750 euros

Aviso de la Policía Local

Imagen de la Panderola del Grau.

Imagen de la Panderola del Grau. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Quien suba al tren de la Panderola o acceda a la cabina de su locomotora ubicada en el parque del Grau que lleva este mismo nombre será multado con hasta 750 euros de sanción. Así de claro lo ha dejado la Policía Local de Castelló en el mismo convoy con un aviso en el que informa a las posibles personas desobedientes que el incumplimiento de esta norma constituye una infacción del artículo 10 de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Castelló y puede suponer una sanción administrativa. La cantidad, de hasta 750 euros, la recoge el artículo 35 d esta norma, calificando la infracción de leve.

Imagen de la Panderola ubicada en el parque más céntrico del Grau de Castelló.

Imagen de la Panderola ubicada en el parque más céntrico del Grau de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Además, los agentes insisten en que en el caso de que la infracción la cometan menores, la responsabilidad recaerá en sus "progenitores, tutores o guardadores".

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De esta forma, el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, prevé proteger de actos vandálicos y de malos usos a esta reproducción de la Panderola que antaño realizaba también el trayecto Castelló-Grau, así como evitar caídas desde este ferrocarril.

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