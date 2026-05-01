Castelló amplía la actividad del Servicio Municipal de Transporte Adaptado con 746.000 euros

El concejal portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha dado cuenta de los acuerdos tomados en la última reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón.

Entre los asuntos del orden del día, Vicent Sales ha destacado “la aprobación de la primera prórroga, de un año de contrato del Servicio Municipal de Transporte Adaptado adjudicado a la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica COCEMFE Castellón, por el precio de 746.001,48 euros, IVA exento”.

Sales ha hecho hincapié en “se trata de un servicio fundamental para todas las personas que tienen diversidad funcional y que en nuestra ciudad utilizan más de un centenar de usuarios de manera habitual. Un servicio que puso en marcha de manera pionera el Ayuntamiento de Castellón en 1992 junto a COCEMFE y que hoy se ha extendido a 15 poblaciones de la provincia de Castellón, y la labor de COCEMFE está llegando esta labor a 14 asociaciones y a unos 3.500 usuarios de toda la provincia”.

El concejal ha recordado que “el Ayuntamiento de Castellón tiene acordado desde 2023 con la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica COCEMFE Castellón, la contratación del Servicio Municipal de Transporte Adaptado del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, por el precio de 2.238.004 euros, IVA exento, para los 3 años de duración del contrato, a razón de 746.001,48 euros anuales, IVA exento”.

“Un acuerdo que finaliza en 31 de mayo de 2026, pero que contempla la posibilidad de prorrogar su duración por periodos anuales hasta un máximo de 2 años”, ha especificado Sales.

El concejal portavoz también ha querido valorar “la extraordinaria labor que realiza COCEMFE Castellón y que beneficia a multitud de asociaciones y entidades en nuestra ciudad y nuestra provincia, constituyendo un referente para la inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica y sus familias”.

Refuerzo limpieza de caminos rurales

Por otro lado, el portavoz también ha querido destacar que “la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al proyecto denominado “Memoria valorada de trabajos de refuerzo en caminos del término municipal de Castellón de la Plana 2026” a ejecutar por este Ayuntamiento desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2026 y con un coste total de 285.453,52 euros. Y también aprobar la solicitud de subvención para la ejecución del proyecto “Memoria valorada de trabajos de refuerzo en caminos del término municipal de Castellón de la Plana 2026”, por un importe total de 271.281,87 euros”.

Vicent Sales ha explicado que “esta subvención se solicita al Servicio Público de Empleo Estatal, y permitirá reforzar la limpieza en caminos del término municipal de Castellón, consolidar arcenes y cunetas que ayuden a reafirmar el trazado de estos viales en nuestro municipio. Unas mejoras que son clave tanto para mejorar la movilidad como la seguridad vial en varias zonas de nuestro municipio”.

“Las obras se desarrollarán en diferentes caminos rurales siguientes dentro del término municipal de Castellón: Senillar, Collet, La Mota, Enramada, Las Villas, l’Horta, cuadra de Sancho, Enramada, Carrerassa del Bovar, La Obra, del Mercader, Quadra de Dalt, Mestrets, Hondo, Caminàs y Algepsar, entre otros”, ha adelantado Sales.

El portavoz ha remarcado que “las obras consistirán en la limpieza manual de los arcenes de los caminos, eliminando tanto la vegetación como sus raíces. Los restos vegetales y tierra que se extraigan de los tajos se retirarán sin utilizar la mano de obra que se contrata para la ejecución de este proyecto”.

El edil también ha querido subrayar que “la ejecución de este proyecto, cuyo coste total asciende a 285.453,52 euros, supondrá la contratación, a jornada completa y por un periodo de 3 meses , desde el 1 de julio al 30 de septiembre, de 41 personas entre oficiales, capataces y peones, lo que supone también un impulso en la creación de puestos de trabajo en la ciudad”.

Subvenciones para entidades culturales

Vicent Sales también ha destacado, dentro de los orden del día, “la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de proyectos de desarrollo y fomento de la Cultura que realicen las asociaciones culturales durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, con un presupuesto máximo de 85.000 euros”.

Para el concejal “este apoyo a las entidades culturales de nuestra ciudad es fundamental en la apuesta del equipo de Gobierno que lidera nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco, de ofrecer a los castellonenses una oferta cultural plural, abierta a todos los públicos. Una cultura de todos y para todos, sin censuras y sin complejos, que permite que Castellón sea una ciudad cada vez más viva”.

Sales también ha recordado además que “con este equipo de gobierno estamos cumpliendo, por fin, con los pagos de estas subvenciones en tiempo y forma con las diferentes asociaciones y entidades culturales de nuestra ciudad. Esto permite una mayor viabilidad a la hora de llevar a cabo sus proyectos y afrontar los gastos propios de cada asociación, beneficiando una labor que llega a miles de castellonenses”.

Ayudas proyectos cooperación y desarrollo

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado “las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones, por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, destinadas al fomento de proyectos de Educación para el Desarrollo, Ciudadanía Global y Sensibilización, que realicen las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, correspondiente al ejercicio 2026 que comportará una aportación municipal máxima de 50.000 euros”.

Para Sales “este es también una muestra del apoyo del Ayuntamiento de Castellón a este tipo de organizaciones y sus actividades, que apuestan por una sociedad más justa e igualitaria, con igualdad de oportunidades y luchando contra la discriminación, entre otros muchos campos”.

Contrato Gas natural

Otro de los expedientes que ha aprobado la Junta de Gobierno ha sido del acuerdo que permite prorrogar el contrato acordado con la FEMP para el suministro de gas natural en los colegios y dependencias del Ayuntamiento de Castellón.

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Vicent Sales ha apuntado finalmente que “este contrato se ha adjudicado a Gas Natural Comercializadora SA, por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027, ambos inclusive y con un importe máximo anual de 179.685,00 euros, IVA incluido”.