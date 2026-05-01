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Castelló honra a su patrona, la Virgen del Lledó, con bailes tradicionales en la plaza Mayor. Todos los grupos participantes

Siete agrupaciones castellonenses han interpretado ocho conocidas danzas durante casi una hora

Bailes populares de Castelló como preludio a la fiesta grande en honor a la Virgen del Lledó

Bailes populares de Castelló como preludio a la fiesta grande en honor a la Virgen del Lledó

Kmy Ros

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló se ha volcado hoy en la dansà popular que, organizada por la Real Cofradía de la Virgen del Lledó en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló, ha tenido lugar este viernes en la plaza Mayor y a la que ha asistido numeroso público.

A partir de las 11.00 horas, un total de siete grupos folclóricos han querido rendir homenaje a la patrona de la capital de la Plana cuya imagen peregrina ha presidido el evento al que esta noche a las 22.30 horas seguirá la serenata en la explanada de la basílica si el tiempo lo permite.

Bailes populares de Castelló como preludio a la fiesta grande en honor a la Virgen del Lledó

Bailes populares de Castelló como preludio a la fiesta grande en honor a la Virgen del Lledó

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Bailes populares de Castelló como preludio a la fiesta grande en honor a la Virgen del Lledó / Kmy

Así, componentes de la Escola de Dansa Castelló, del Grup de danses El Forcat, Atzavara grup de ball, grup de danses Illes Columbretes, Agrupació de dansa Els Fradrins de la Censal, la Escola d`adults del Grup Castellón y el Grup de ball de la Falla San Vicente de Paul-Diputada Clara Campoamor, de València, han interpretado diversas composiciones musicales como la Jota d´Alfarp, el Fandango de Ayora, el Ball Pla de San Mateu, Jotilla de Vinaroz, las Seguidilles Arromangades de Llucena, las Marineries de Castelló, las Seguidilles de Castelló y el Bolero de Castelló. Además, la música en directo ha corrido a cargo de la rondalla Ronda de Llucena Consuelo Bonet.

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Los asistentes han mostrado su emoción durante el acto al que han asistido representantes de la Junta de Gobierno de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó.

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