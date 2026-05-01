Fiestas
Castelló honra a su patrona, la Virgen del Lledó, con bailes tradicionales en la plaza Mayor. Todos los grupos participantes
Siete agrupaciones castellonenses han interpretado ocho conocidas danzas durante casi una hora
Castelló se ha volcado hoy en la dansà popular que, organizada por la Real Cofradía de la Virgen del Lledó en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló, ha tenido lugar este viernes en la plaza Mayor y a la que ha asistido numeroso público.
A partir de las 11.00 horas, un total de siete grupos folclóricos han querido rendir homenaje a la patrona de la capital de la Plana cuya imagen peregrina ha presidido el evento al que esta noche a las 22.30 horas seguirá la serenata en la explanada de la basílica si el tiempo lo permite.
Así, componentes de la Escola de Dansa Castelló, del Grup de danses El Forcat, Atzavara grup de ball, grup de danses Illes Columbretes, Agrupació de dansa Els Fradrins de la Censal, la Escola d`adults del Grup Castellón y el Grup de ball de la Falla San Vicente de Paul-Diputada Clara Campoamor, de València, han interpretado diversas composiciones musicales como la Jota d´Alfarp, el Fandango de Ayora, el Ball Pla de San Mateu, Jotilla de Vinaroz, las Seguidilles Arromangades de Llucena, las Marineries de Castelló, las Seguidilles de Castelló y el Bolero de Castelló. Además, la música en directo ha corrido a cargo de la rondalla Ronda de Llucena Consuelo Bonet.
Los asistentes han mostrado su emoción durante el acto al que han asistido representantes de la Junta de Gobierno de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó.
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