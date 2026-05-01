Castelló organiza la exposición Modavision 2026 con colecciones de primavera del comercio de la ciudad

La Casa de los Caracoles se convertirá del 25 al 30 de mayo en un escaparate del talento y la creatividad del comercio de Castellón con una exposición dedicada a las colecciones de primavera, enmarcada dentro de la programación de Modavision 2026, evento organizado por Somni Events.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, al celebrarse en la sede del Consell en Castellón, y se integra en uno de los eventos más destacados del calendario cultural y comercial de la ciudad, que durante esos días transformará Castellón en un referente internacional de la moda, reuniendo a diseñadores, firmas y representantes de distintos países en una experiencia que combina estilo, innovación y dinamización urbana.

La exposición permitirá a vecinos y visitantes descubrir de cerca las propuestas de temporada de los comercios de Castellón, poniendo en valor la calidad, diversidad y personalidad del tejido comercial de la ciudad. La muestra se plantea como un punto de encuentro entre tradición y tendencia, donde el comercio de la ciudad dialoga con el contexto global de la moda.

En este sentido, el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha subrayado que “Modavision será una gran oportunidad para que los comercios de Castellón puedan exponerse, venderse y promocionarse en un contexto internacional de primer nivel. Esta exposición en la Casa de los Caracoles será, sin duda, una plataforma clave para que el comercio de la ciudad tenga voz en un espacio céntrico y estratégico, acercando sus propuestas tanto a la ciudadanía como a visitantes y profesionales del sector”.

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El evento ha sido presentado por el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, junto a la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat. El acto también ha contado con la participación de Charo Brocal, presidenta de la Asociación Espai Comercial, y Mariló Gozalbó, representante de Comerços del Raval, quienes han destacado la importancia de iniciativas como esta para reforzar la visibilidad del comercio de Castellón y su integración en eventos de proyección internacional.