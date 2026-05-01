Emotivo reencuentro de la promoción de 1976 del IES Ribalta: música, insignia, camisetas y recuerdos

Cincuenta castellonenses de la promoción de 1976 han vuelto a las aulas del IES Ribalta donde vivieron sus años jóvenes entre libros, amigos y alegrías. Ahora, al cumplirse 50 años de su salida del centro educativo más antiguo de la capital de la Plana, se han reunido en una jornada de hermandad que comenzó alas 10.00 horas con un acto académico de bienvenida por parte de la directora del instituto, Loles Mezquita, en el salón de actos. Un lugar, de gratos recuerdos para los asistentes y donde recibieron la primera sorpresa por parte de uno de los exalumnos, Esteban García Ferrer, que junto al resto del grupo Jam of Seven, interpretó una canción compuesta expresamente para la ocasión.

A la cita no faltaron, entre otros, Fernando Sos, Amilcar Arnau, Fidel Gutiérrez, Carlos Llinares, Manolo Miralles o Paco Mallasén que junto a sus compañeros recorrieron los patios donde practicaban deporte y descansaban, los laboratorios de ciencias y física y química, el despacho de la directora y hasta pudieron ver el mapa en relieve que utilizan en sus años de estudiantes.

Tras la tradicional fotografía de familia en las escaleras principales, el grupo se dirigió hasta el Jaime I. Fue entonces cuando llegaron otras sorpresas en forma de insignia con el nombre de los participantes y el reparto de las camisetas blancas con letras azules y verdes con letras amarillas que utilizaban en las clases de gimnasia y en las competiciones deportivas respectivamente.

Fue, sin duda, una jornada repleta de recuerdos para los asistentes.