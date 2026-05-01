José Manuel Bou (presidente Cofradía del Lledó): «Quiero continuar fomentando la devoción a nuestra madre»
Bou afirma que la virgen «es un pilar fundacional en el que se sustentan nuestra ciudad»
El presidente de la Cofradía del Lledó, José Manuel Bou, asegura que «como castellonero y hombre de fe y devoto a la Mare de Déu del Lledó, presidir la Real Cofradía constituye para mí un inmenso honor, que asumo con profunda gratitud, así como con la humildad y la entrega que el cargo exige».
Además, Bou señala que es «una oportunidad inmejorable para, siguiendo el ejemplo de los ilustres presidentes que me han precedido, continuar fomentando la devoción a nuestra madre celestial en su advocación del Lledó, acercándola, aún más si cabe, a todo el pueblo de Castelló».
Orígenes
Para el presidente de la cofradía, «no es posible entender Castelló sin la Mare de Déu del Lledó, puesto que la relación entre el pueblo y su madre se remonta prácticamente a sus orígenes». Cabe señalar que Castelló se funda en 1252 y, apenas cien años después, en 1366, tiene lugar el hallazgo de la Santa Troballa por Perot de Granyana.
Así pues, Bou afirma que la Mare de Déu del Lledó «es un pilar fundacional en el que se sustentan nuestra ciudad, nuestras tradiciones y los valores en los que se ha forjado nuestro pueblo a lo largo de los siglos. Decir Lledó es decir Castelló y decir Castelló en decir Lledó. En una sociedad, que cada vez parece más dividida, la Virgen del Lledó se erige como símbolo de fe que une a todos los habitantes de Castelló».
Gratitud
José Manuel Bou anima a «participar de forma masiva» en los actos que, «con tanto cariño», se han preparado desde la Real Cofradía. «Este año, en el que todo vuelve a la normalidad, en justa correspondencia, seremos nosotros, su pueblo al que ella protege, quienes acudamos a visitarla, para darle gracias por tanto: por ser nuestro escudo, por permitirnos disfrutar de cuanto tenemos y por acompañarnos siempre. Y también para pedirle por quienes nos enseñaron a amarla», concluye.
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