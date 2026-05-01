Ramón Guiñón (perot): «Son días intensos y dignos de recordar toda mi vida»

«Nunca hay que olvidar de donde venimos, nuestras tradiciones y creencias. Por eso, en las fiestas patronales de la Mare de Déu del Lledó rememoramos el origen de nuestra ciudad, su amor y ese sentimiento de tener a nuestra madre cerca del corazón». El perot de este año, Ramón Guiñón, define así estas celebraciones en las que representará al labrador que encontró la Santa Troballa. «Todo esto tiene como punto de partida el hallazgo de Perot de Granyana. Ese hallazgo que inició la religiosidad de Castellón hacia la patrona», explica el devoto.

Cofrade de nacimiento

Ramón Guiñón pertenece a la Real Cofradía desde recién nacido «gracias al amor por la virgen que siempre me han inculcado mis padres». Perteneció a la Junta de Gobierno del 2007 al 2011 y fue secretario de la misma los años 2010 y 2011. Además, es barrero de la Mare de Déu del Lledó. Ahora, como perot, tendrá la oportunidad de «poder llevar a la virgen entre los brazos y muy cerca del corazón, lo que es es un verdadero privilegio al alcance de muy pocas personas».

Invitación

Desde el primer momento que accedió al cargo, todos los actos en los que ha estado presente y ha participado «ha sido muy emocionante» e insta a los vecinos y vecinas de Castelló a asistir a la procesión en honor a la virgen del domingo 3 de mayo. «Que se acerquen hasta los alrededores de la basílica para compartir momentos de gran emoción, amor y fervor hacia nuestra madre», apunta el perot.

Ramón Guiñón espera también con gran ilusión el primer fin de semana de mayo «porque creo que será muy intenso y digno de recordar toda mi vida».

Próximas generaciones

Finalmente, se muestra optimista con las próximas generaciones «de las que podemos estar orgullosos porque contamos con jóvenes que siguen y conocen la historia alrededor del origen de la imagen de la Lledonera. Creo que se está en el buen camino para la continuidad de la fiesta».