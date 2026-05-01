Castelló cuenta, desde los años 30 del siglo XX, con un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa y, en concreto, de la zona del Gurugú. El periódico Mediterráneo ha podido acceder a este recinto ubicado debajo del antiguo restaurante del aeroclub que ahora espera una remodelación, tal y como publicó este diario en su edición del pasado miércoles, y que ha sido testigo de la historia viva de la capital de la Plana.

Y es que este refugio nace como consecuencia de que el actual aeroclub era, por esa época, un aeródromo militar y como tal contaba con esta dotación donde se guardaba la munición, según recuerda Yuri Rabassa, presidente del Aeroclub. Los bombardeos que sufrieron estas instalaciones durante la Guerra Civil al ser un objetivo militar obligó a utilizar el refugio de hormigón, con bóvedas formadas con palos de madera y que se complementó con arcos con posterioridad. Además, un paseo por su interior permite observar espacios que estuvieron destinados a aseos y un dibujo de una avioneta, posiblemente datado en la época en la que el recinto se utilizaba para depositar el material utilizado por los paracaidistas.

Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló / Erik Pradas

En 1960, el aeroclub construyó el restaurante sobre este escondite al que se accede por una pequeña puerta cerrada con candado.

Así, y debido al valor histórico y patrimonial, ya que son dependencias del antiguo aeródromo militar, los socios de estas instalaciones apuestan por darle un nuevo uso aprovechando la rehabilitación del inmueble que se destinará a la hostelería en unos meses y se convertirá en un punto de referencia gastronómico y social para los castellonenses. De hecho, el pliego de condiciones publicado por este periódico hace referencia de forma expresa a este refugio situado en el sótano y lo pone en valor.

"El refugio antiaéreo histórico es susceptible de aprovechamiento como elemento diferenciador --espacio visitable, bodega, reclamo turístico y otros usos compatibles--", recoge el documento. De hecho, la propuesta de aprovechamiento del refugio del edificio se valorará de forma positiva a la hora de adjudicar la reforma del restaurante entre las empresas candidatas que ya han visitado el recinto y entre las que se encuentran empresarios de la hostelería de prestigio de Castelló, Benicàssim y València.