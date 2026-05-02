El Ayuntamiento de Castellón renueva con Facsa la gestión de su depuradora en una nueva etapa marcada por la digitalización y la sostenibilidad

El Ayuntamiento de Castellón ha adjudicado a Facsa el nuevo servicio de gestión y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la ciudad, así como de la red asociada de saneamiento —que incluye estaciones de bombeo y colectores generales—, uno de los contratos más relevantes del sistema hidráulico municipal. La adjudicación, por un importe de 17,8 millones de euros y una duración de cuatro años -ampliable a un quinto-, sitúa a la compañía al frente de un servicio esencial para la ciudad.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que “desde el consistorio se ha hecho una fuerte apuesta por la sostenibilidad con la incorporación en los pliegos de licitación de exigencias y criterios de adjudicación basados en la optimización del servicio, el autoconsumo eléctrico e incluso el fomento en I+D+I”.

La oferta de Facsa ha obtenido la mayor puntuación global en el proceso de licitación, destacando por el equilibrio entre la propuesta técnica y la económica, con una visión completa del ciclo integral, incluyendo los patrones de consumo, lluvia y generación de aguas residuales, así como el comportamiento de la red de saneamiento y su relación con la estructura urbana.

A ello se suma la experiencia en la anticipación de episodios meteorológicos y la capacidad predictiva asociada a la progresiva digitalización del servicio. Esta combinación de experiencia, datos y conocimiento del sistema supone un valor añadido para optimizar la gestión, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la resiliencia del servicio.

Apuesta por la colaboración público-privada

Para la primera edila “Castellón es ejemplo y referente en gestión hídrica, gracias a apoyarse en la colaboración público – privada, de la mano de empresas como Facsa. En la apuesta por no desperdiciar ni una gota de agua, de reutilizar un recurso tan valioso, nuestra capital es toda una referencia y ejemplo de sostenibilidad y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, ofreciendo el mejor servicio a nuestros vecinos y vecinas”.

“Castellón es también ejemplo de cómo se pueden ir implementando usos de agua procedente de la estación depuradora de aguas residuales para usos urbanos, como el riego de zonas verdes y el baldeo de calles, reutilizando cada vez más litros de agua. Apostando cada vez más por la digitalización y la sostenibilidad en todos los procesos”, ha recordado.

Este contrato abre una nueva etapa para mejorar el servicio mediante la incorporación de soluciones tecnológicas e innovaciones, orientadas a optimizar los procesos y reducir el impacto ambiental. Además, permitirá adaptar la gestión a las nuevas exigencias normativas del sector, en un contexto de creciente presión regulatoria y ambiental. El objetivo es claro: seguir ofreciendo un servicio eficiente, seguro y sostenible, con beneficios directos para la ciudadanía y el entorno urbano.

El saneamiento y la depuración constituyen una infraestructura estratégica, en un contexto en el que adquiere un papel cada vez más relevante en la configuración de ciudades sostenibles. La correcta gestión de las aguas residuales resulta clave para la protección del entorno, la reutilización de recursos y la resiliencia de los sistemas urbanos frente a escenarios de mayor presión hídrica y climática.

Casi medio siglo al servicio de la ciudad

La adjudicación coincide con un momento significativo para la instalación, que se acerca a sus 50 años de trayectoria.

La depuradora, construida en 1979, forma parte desde hace décadas del desarrollo urbano y ambiental de Castelló. Ubicada en el Camí Fondo, la EDAR cuenta con una capacidad de tratamiento cercana a los 45.000 metros cúbicos diarios, lo que permite dar servicio a una población aproximada de 200.000 habitantes.

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A lo largo de este tiempo, la instalación ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de la ciudad y a las exigencias normativas y tecnológicas del sector, constituyendo en la actualidad un ejemplo de sostenibilidad y economía circular.