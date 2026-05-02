El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
El número de personas nacidas fuera de España en la ciudad ya es el 21% del total
Vinieron por miles a principios de la década de los 2000; una parte importante se fue a consecuencia de la crisis económica de 2008, y desde 2017 se revirtió la tendencia y su peso demográfico no para de crecer. Los extranjeros son cada vez más numerosos en Castelló y suponen ya, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 21% del total de vecinos de la ciudad (39.000 de los 183.000). La pasada semana, las colas registradas para acogerse al proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno central hicieron visible otra de las caras que tiene este fenómeno migratorio.
Su distribución en los barrios de la capital, sin embargo, es muy desigual. Hay zonas donde su presencia es muy reducida. Por ejemplo, en el bulevar Blasco Ibáñez, donde solo un 6% de los residentes ha nacido fuera de España. Pero en otras es muy importante, como en el sector comprendido entre la plaza Botánico Calduch y la calle Herrero, con la plaza Constitución de centro neurálgico. Allí viven 1.404 vecinos y los extranjeros representan ya el 45,5% del total.
Son cifras sacadas de Wikibarrio, una herramienta interactiva de visualización creada a partir de datos del INE que permite a los usuarios explorar varios indicadores demográficos en España a nivel de sección censal, la unidad territorial más pequeña para la cual hay datos estadísticos disponibles.
Renta per cápita baja
El análisis de este barrio revela un problema de vulnerabilidad económica. La renta per cápita media es de 11.333 euros, la más baja de Castelló junto a la del barrio de la Guinea y a la del entorno del Hospital General y la avenida Barcelona (la más alta es la del PAU Lledó, con 24.400). Curiosamente, con solo cruzar una calle, Orfebre Santalínea, en dirección al centro, la renta en el siguiente barrio se dispara hasta los 17.700 euros: cercanos en distancia física, pero muy lejanos en términos socioeconómicos. También es bajo el dato de vecinos con educación superior (26,9%).
Más problemas en la plaza Constitución de Castelló: gente durmiendo en la calle
¿Y de dónde llegó ese 45% de extranjeros? El 23,6% de América, el 17,5% de otros países europeos, el 3% de África y el 1% de Asia. Y lo que dice la tendencia es que este porcentaje puede seguir creciendo; no en vano, en 2021 era del 36%.
Peso de la inmigración
De un vistazo se percibe el peso de la inmigración en la zona: la tienda de productos sudamericanos, el peluqueri marroquí que lleva 25 años en Castelló, o los dos bares, uno con una mujer rumana tras la barra y otro llamado Zhao. La sucesión de locales comerciales vacíos, no obstante, acredita que el barrio vivió tiempos mejores.
Y es que este punto de la ciudad arrastra problemas desde hace tiempo, anteriores al aumento de población inmigrante. Ya en el lejano 2006, en las páginas de Mediterráneo denunciaban el destrozo de los bancos nuevos recién instalados en la plaza Constitución y los estacionamientos ilegales de vehículos.
Problemáticas vecinales
Una mujer, vecina del barrio desde hace 45 años, lamenta la situación en la que se encuentra: "Mucha gente se está yendo porque es insoportable. Te levantas a las cinco de la mañana para ir a trabajar y ves gente en mal estado; pasas miedo. Todos los días está aquí la policía".
El tráfico de drogas, los ruidos y las peleas han sido denunciados en numerosas ocasiones por los vecinos. Es también bastante habitual que personas sin hogar coloquen sus colchones en los pasajes sin salida que dan a la plaza Constitución para pasar la noche.
El barrio más 'extranjero', en Orpesa
Hay una zona en Castellón donde la presencia de extranjeros censados es mayoritaria: en la que se sitúa Magic World, en Orpesa. Allí, el 56% de los vecinos ha nacido fuera de España, un fenómeno que se explica por ser una zona turística y por la importante presencia de este colectivo entre los trabajadores del recinto vacacional. En la zona de las playas de la Concha y de Morro de Gos, el porcentaje se sitúa en el 44,7%. En Benicarló, en el barrio situado entre la zona de la antigua estación y la calle de Vinaròs el porcentaje de vecinos nacidos fuera de España asciende al 42,4%. En Peñíscola y Alcossebre, localidades turísticas, es del 35%.
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