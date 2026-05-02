Castelló celebra el Pregonet que anuncia la fiesta de la Mare de Déu del Lledó

Las calles del centro de Castellón han vivido una nueva edición del tradicional “Pregonet”, la cabalgata con la que los más pequeños anuncian la festividad de la patrona de la ciudad, la Mare de Déu del Lledó. El desfile ha vuelto a convertir las calles del centro en un recorrido lleno de color, música, tradición y participación infantil.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, acompañada por otros concejales del equipo de gobierno, ha asistido a este acto festivo en el que cientos de niñas y niños han tomado parte como protagonistas de una de las citas más entrañables de las fiestas en honor a la Patrona de la ciudad.

La edil ha destacado que “Castellón vuelve a demostrar que sus tradiciones están más vivas que nunca gracias a la participación de las niñas y niños, que son quienes garantizan que nuestro legado festivo y cultural continúe creciendo en el futuro”.

Selma también ha subrayado que “el Pregonet es mucho más que un desfile; es una forma de transmitir a los más pequeños el orgullo de pertenecer a Castellón, el respeto por nuestras raíces y el valor de compartir nuestras señas de identidad”.

Representantes de muchos colectivos

Durante la cabalgata, representantes infantiles de colectivos festeros, collas, gaiatas y diferentes entidades culturales y festivas de la ciudad han rendido homenaje a la Mare de Déu del Lledó, en una jornada marcada por la implicación de las nuevas generaciones en las tradiciones castellonenses.

El recorrido de la cabalgata anunciadora ha discurrido por algunas de las principales calles del centro de la ciudad, con salida desde la calle Enmedio y paso por Puerta del Sol, calle Gasset, plaza de la Paz, calle Mayor y Arcipreste Balaguer.

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El desfile ha contado con la participación de grupos de danzas tradicionales, agrupaciones musicales, nanos i gegants, carros engalanados y representantes de diferentes entidades locales. La carroza de la Reina Infantil de las Fiestas de Castellón, Ana Colón, junto a sus Damas infantiles de la ciudad, ha puesto el broche final a la cabalgata anunciadora de la fiesta principal de la Patrona de Castellón.