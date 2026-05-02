Castellón rinde pleitesía a su patrona con la tradicional serenata dedicada a la Mare de Déu del Lledó

La explanada de la Basílica del Lledó acogió la tradicional serenata a la Mare de Déu del Lledó, una de las citas más emotivas de las celebraciones en honor a la patrona de la ciudad. Numerosos vecinos se dieron cita junto a la ermita huertana para participar en este homenaje musical organizado por la Real Cofradía de la Mare de Déu del Lledó.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, asistió al acto acompañada por la concejala de Fiestas y procuradora de la Basílica del Lledó, Noelia Selma, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, el obispo de la diócesis de Segorbe – Castellón, Casimiro López Llorente, así como por otros miembros del Gobierno y la corporación municipal, junto a representantes de la Real Cofradía, en una jornada marcada por la devoción, la música y la tradición.

Asi, este homenaje musical contó con la participación de la Colla de Dolçainers i Tabalaters de Castelló, Grup de Danses El Forcat, rondalla Rosa de Maig, Grup de Danses Illes Columbretes, Els de la Fileta, Grup Castelló, La Nova Escola, Grup de Ball Atzavara, Escola de Dansa de Castelló y la Banda Municipal de Castellón. Además de la colaboración de Vicent Jaume Almela, quien recitó diferentes poemas dedicados a la Virgen y Arturo España, que ejerció de presentador del acto.

Begoña Carrasco puso en valor la importancia de esta serenata como expresión del vínculo que une a la ciudad con su patrona. Carrasco señaló que “la Mare de Déu del Lledó forma parte de lo más profundo y querido la identidad sentimental y cultural de Castellón, y actos como esta serenata reflejan el cariño y el respeto que los castellonenses le profesan generación tras generación”.

Agradecimiento

La alcaldesa también agradeció “el trabajo de la Real Cofradía de la Mare de Déu del Lledó en la organización de una programación que permite acercar la imagen de la patrona al conjunto de la ciudadanía y mantener viva una tradición muy arraigada en la ciudad”.

La Serenata a la Mare de Déu del Lledó se enmarca en los actos de las fiestas patronales dedicadas a la Mare de Déu del Lledó, que durante estos días tienen como uno de sus principales escenarios la Basilica de la Mare de Déu del Lledó y su entorno.

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El acto concluyó con un remate de fuegos artificiales, patrocinado por el Patronato Municipal de Fiestas de Castellón, que ha puesto el broche final a una noche de música, emoción y homenaje a la Patrona, como antesala de un fin de semana repleto de actos en honor a la Mare de Déu del Lledó”.