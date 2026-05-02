La ‘Festa de la Rosa’, casi un siglo de música, mil noches de mayo

Pocas tradiciones festeras pueden presumir de centenarias y menos aún de contar con unas raíces que se hunden en el calendario mucho más allá del siglo. En el caso de la Festa de la Rosa de la capital de la Plana confluyen ambas circunstancias. Desde 1928, el concurso musical que lleva su nombre cuenta con carácter oficial e impulso del Ayuntamiento de Castellón, por lo que dentro de dos años alcanzará su primera centuria de existencia. Pero desde mucho antes, la serenata de mayo a la mujer castellonera ocupaba un lugar imprescindible en el calendario de celebraciones extraoficiales más queridas y con más seguimiento por el vecindario.

En aquel inaugural 1928, Diario de Castellón reseñaba la celebración de la fiesta en el marco de las fiestas de la Mare de Déu del Lledó, en su edición del domingo 6 de mayo: «la noche última fue de gran emoción y solemnidad para el pueblo castellonense, que por laudable iniciativa de su digno Ayuntamiento, preconizaba las grandezas de la fiesta del Amor y la Juventud, festejando la Fiesta española de los Mayos, ese acontecimiento popular, grabado indeleblemente en la conciencia civital (sic) de Castellón de la Plana, que eternamente rinde culto al tradicional Domingo de la Rosa». A continuación, describía un ambiente que incluso hoy resulta familiar: «a las doce en punto de la noche, la plaza de la Constitución [hoy Mayor] rebosaba de gentío, las campanas esparcían por todos los ámbitos sus voces triunfantes de gloria y alegría, la torre mayor resplandecía con los mágicos destellos de su fantástica iluminación eléctrica y las rondallas, interrumpiendo sus conciertos atronadoras ovaciones, indicaban frente a la Casa Capitular el entusiasmo juvenil del que se hallaban poseídos todos los pechos castellonenses». Así, con «una atronadora traca y la elevación de soberbios cohetes voladores» se anunciaba el inicio de las serenatas populares por las calles y plazas, «cuyos brillantísimos obsequios a nuestras simpáticas paisanas habían de prolongarse hasta clarear el nuevo día».

Notícia de 'Mediterráneo' del domingo 6 de mayo de 1979. / MED_EXTERNAS_CORREO

Negros augurios sobre la fiesta

Pero decíamos que la tradición había precedido al acto, y buena prueba de ello es la noticia publicada por El Clamor de Castellón otro domingo 6 de mayo, pero de 1894. También lo es de los vaivenes que han caracterizado siempre a la popularidad de la noche de las serenatas. Según la crónica, «siguiendo tradicionales costumbres, los mozos en estado de merecer obsequiaron anoche a las bellas con serenatas y otros excesos». No obstante, enseguida se hacía un negro augurio sobre el futuro de la celebración: «en honor a la verdad, bueno es decir que la afición se acaba y los enamorados jóvenes prefieren el dulce calorcillo de la cama o la nocturna juerga de dudosos resultados». Así, el redactor de la nota lo tenía claro: «»todo pasa y acaba hasta la lámpara sagrada que oscila en el silencioso panteón de las edades». Por ello, la conclusión caía por su propio peso: «dentro de algunos años, la última calavera de la juventud bullisiosa será escribirle al domingo de la rosa su epitafio».

Sin embargo, el pronóstico quedaría lejos de cumplirse. En las décadas siguientes, en mayor o menor medida en función del momento, la juventud local mantendría encendida la llama de una tradición tan entrañable como teñida de romanticismo. En su Escrito en Castellón, Francisco Pascual señalaba como posible origen de la fiesta «las serenatas que los mozos del Raval de Sant Fèlix dedicaban a las chicas y sobre las que, entre otros, tenemos el testimonio de Ribés Sangüesa en sus relatos sobre costumbres castellonenses». El periodista recordaba asimismo que en el siglo XIX se cantaban albades, seguidillas o jotas valencianas, pero que con el tiempo «se impusieron los boleros y las habaneras».

Noticia publicada el 4 de mayo de 1973. / MED_EXTERNAS_CORREO

En cualquier caso, son varios los autores que escriben a lo largo del tiempo sobre la Festa de la Rosa. Uno de los más celebrados es Josep Pascual Tirado, quien cinco años después de publicar Tombatossals lanzaba su recopilación de cuentos bajo el título De la meua garbera. En el primero de ellos, Dumenge de la rosa, inscribía los amores de Micalet y Vicenteta en la fiesta de mayo, inmortalizando unas sensaciones de todos conocidas en un valenciano tan musical como delicioso: «Les bandúrries, dolorides del puntejar de les pues, desprenien unes notes atiplades que les guitarres acompanyaven meloses; lo guitarró callava i la flauta dolça s’oïa llaugera i brincadora per damunt d’aquelles armòniques vibracions que omplien de delitós misteri la nit serena i calma, mentres la suau brisanyeta de la mar enviava a la vila lo flaire exquisit dels tarongers… tot pareixia donar-li ànim a Micalet i segurança d’èxit».

Desde unos años antes, desde el propio 1928, la concurrencia al concurso de numerosos grupos «hizo que el Ayuntamiento les hiciera pasar una prueba pública a modo de concursos, con sus premios correspondientes, y cuya participación sería requisito indispensable para obtener el permiso de ronda», según relataba el citado Francisco Pascual, quien cifraba en siete pesetas la tasa para actuar en la calle a comienzos de los años 50. Los castellonenses nacidos a mediados del siglo XX se aprenderán en la Festa de la Rosa nombres de grupos como Los Atapulcos, Tombatossals o Cuatro Caminos. Y desde finales de los 60, se sumarán Els Llauradors, el Grup Maig o Voces y Modos, nombres que pasarán a la memoria colectiva y que más tarde contarán con sucesores como L’Illa Ferrada, Unidad Móvil, Els Grills de la Nit o más recientemente, otros como Jacaranda. El papel de presentador durante muchos años correspondió a Vicente Escura.

¡Hasta 64 grupos!

Así, precisamente a finales de la década ye-yé,el domingo 4 de mayo de 1969, un titular de Mediterráneo habla del «gran éxito» con el que se había celebrado la fiesta la noche precedente en la plaza Mayor, contabilizando hasta 64 grupos participantes entre la Sección Única, que habían de interpretar obligatoriamente Santa Lucía, la Sección Primera y la Sección Segunda o General, «dedicada únicamente para aficionados». El diario subrayaba la «nutrida» participación de conjuntos «que cada año aumentan en cantidad y también en calidad». En realidad, el certamen estaba tocando techo, pues aunque el año siguiente se vuelve a hablar de «sesenta y pico grupos» y en 1971 de «más de medio centenar», en 1973 ya son solo 46 las agrupaciones musicales que actúan en el concurso. No obstante, en 1979 aún serían 44 los grupos inscritos y participantes, si bien únicamente 22 podrían participar en la gran noche, superando la preselección, «con una participación masiva de grupos, rondallas, conjuntos, desde los más clásicos hasta los más sofisticados» y con un nivel medio «más que aceptable».

Noticia publicada el 2 de mayo de 1971. / Mediterráneo

Hasta la actualidad

Con el paso del tiempo, cambian los estilos y la tecnología introduce nuevas posibilidades también en el ámbito musical. Pero la esencia permanece en cuanto al carácter festivo de una cita musical cargada de romanticismo y de herencia cultural. En 2023, los grupos iniciaron un proceso para crear una federación que diera mayor voz a la Festa de la Rosa, y por ahora ya forman parte de la misma ACMC (Asociación de Grupos de Castellón), Centro Aragonés de Castellón, Els de la Fileta, Els Llauradors, Grills de la Nit, Grup de Ronda Llemosina, Jacaranda, Los Vicenes, Rondalla Tombatossals, Rosa de Maig, las tunas de Derecho y Magisterio y la Rondalla Vora Sèquia, todas ellas asociaciones culturales. Además, se asocian a la federación Kabocafé, Los Péndulos y Quatre Camins.

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Son los mimbres del futuro de la celebración musical de las noches de mayo en Castellón, a las que se sumó en 1970 la Serenata a la Mare de Déu del Lledó, en una coincidencia de actos -hoy plenamente compatibles- que aportó aún más alicientes a los amantes del pentagrama. En 2028 se celebrará el centenario de la Festa de la Rosa, y a partir de ahí, comenzará otra etapa de su historia.

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Noticia publicada el miércoles 28 de abril de 1976. / Mediterráneo

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