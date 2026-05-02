Las melodías de la Festa de la Rosa vuelven este sábado a conquistar a Castelló

Las melodías de la Festa de la Rosa volverán este sábado a conquistar a Castelló en el transcurso de la celebración del tradicional acto organizado por la Junta de Festes y que comenzará a las 22.00 horas en la plaza Mayor.

Así, serán la Tuna de Derecho de Castelló, Vora Sèquia, Els de la Fileta, la Rondalla Tombatossals, Los Vicenes, el Centro Aragonés, Kabocafé, Ronda Llemosina, la Tuna de Magisterio y Rosa de Maig los que pondrán las notas musicales y románticas a un evento profundamente arraigado en la ciudad que, con la llegada del mes de mayo, esperan todos los castellonenses que abarrotan la plaza Mayor. De hecho, para esta noche está prevista la instalación de mil sillas para público e invitados y se repartirán 900 rosas y 1.200 cintas entre los asistentes, además de pines elaborados con la imagen del cartel de esta edición.

Más serenatas

Tras el acto central en la plaza Mayor, la música continuará durante los cuatro sábados siguientes del mes de mayo con las tradicionales serenatas, que volverán a sonar en tres puntos emblemáticos de la ciudad. Para ello, se colocarán 120 sillas en cada uno de esos espacios y participarán diez grupos diferentes, con serenatas de entre 45 minutos y una hora.

La programación a este respecto es la siguiente: el 9 de mayo, actuarán Rondalla Tombatossals en Quatre Cantons a las 22.30 horas y el Centro Aragonés en la plaza del Real a las 23.30 horas.

El 16 de mayo, será el turno de Tuna de Magisterio, a las 22.30 horas en Quatre Cantons; Els de la Fileta, a las 23.30 horas en la plaza del Real; y Rosa de Maig, a las 00.30 horas en la plaza de la Paz.

El 23 de mayo, la programación contará con Kabocafé en Quatre Cantons, Jacaranda en la plaza del Real y Grupo Mixtura, como novedad, en la plaza de la Paz. Finalmente, el 30 de mayo, cerrarán el ciclo Grills de la Nit, Els de la Fileta y Vora Séquia, en los mismos espacios y horarios.

En palabras de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, esta celebración une pasado, presente y futuro «a través de la música y de la participación colectiva». Además Selma, quien agradeció la gran implicación de la Junta de Festes, afirmó que desde la concejalía de Fiestas, «seguimos trabajando para proteger, poner en valor y dar continuidad a aquellas tradiciones que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial».

Un año más, Castelló vuelve a poner banda sonora a sus calles durante el mes de mayo de la mano de la Festa de la Rosa.