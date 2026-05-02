Más de 1.000 moteros conquistan el Grau de Castelló en una de las citas más esperadas del año

El Grau de Castelló ha acogido este sábado la concentración conmemorativa del XXVI aniversario del Castellón Chapter, una cita que ha reunido a más de 1.000 participantes procedentes de diferentes puntos de la provincia de Castellón y de toda España, y que ha llenado de ambiente, música y color las calles del distrito marítimo.

La teniente alcalde del Grau, Ester Giner, ha recibido la camiseta conmemorativa del aniversario de manos de los organizadores, en una jornada festiva que se enmarca dentro de la apuesta del consistorio municipal por la dinamización del distrito marítimo, con actividades durante todo el año.

Giner ha destacado que “un año más, la concentración del Castellón Chapter vuelve a dar color a las calles del Grau, generando un gran ambiente de fiesta y convivencia”. La edil ha subrayado además que “desde el equipo de gobierno seguimos colaborando con iniciativas que contribuyen a ampliar la oferta cultural y de ocio en el Grau, para atraer más visitantes y apostando por la desestacionalización turística”.

La teniente alcalde del Grau Ester Giner durante el XXVI aniversario del Castellón Chapter. / Mediterráneo

Durante toda la jornada, la concentración de motos Harley-Davidson ha contado con actividades musicales, gastronomía y concursos, consolidándose como una de las citas más esperadas por los amantes del mundo motero. El evento ha reunido a motoristas procedentes de diferentes puntos de la provincia de Castellón y de distintas provincias españolas, entre ellas Valencia, Tarragona, Barcelona, Murcia, Madrid, Girona, Cádiz y el País Vasco.

Los actos han comenzado a las 12:30 horas con la actuación del grupo Dusting, como preludio de la paella popular ofrecida a todos los participantes. La programación continuará por la tarde con música en directo a cargo de Simago Lemons, VanHoren y DJ Mamba, completando una jornada festiva que convierte al Grau en el gran epicentro motero del fin de semana.