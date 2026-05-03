Castelló celebra el día de la fiesta principal de la patrona de la ciudad, la Mare de Déu del Lledó

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por la concejala de Fiestas y procuradora de la Basílica del Lledó, Noelia Selma, las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, asi como concejales del Gobierno municipal, ha participado en la Basílica en la solemne Misa Estacional, presidida por el obispo de la diócesis de Segorbe-Castelló, Casimiro López Llorente, con motivo de la festividad de la Mare de Déu del Lledó. Una celebración en la que también han estado presentes tambié el Clavario, Jaime Pardo, Perot, Ramón Guiñón, y Junta de Gobierno de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó. Una misa estacional que ha sido precedida esta mañana por una misa de comunión general, oficiada por el Prior de la Basílica, Joaquín Guillamón.

De esta manera, Castellón ha comenzado a celebrar el día grande en honor a su Patrona, que llega cada primer domingo de mayo. Para la alcaldesa de Castellón “esta es una jornada de inmensa alegría para la ciudad. Una jornada marcada por la devoción, la tradición y el cariño de todo un pueblo”.

Carrasco ha hecho hincapié en que “la devoción a la Mare de Déu del Lledó es uno los pilares fundamentales para la ciudad de Castellón. Por eso estos días festivos que tienen su punto álgido en este domingo, es un momento muy esperado por los castellonenses”.

“La Mare de Déu del Lledó, un tesoro, es símbolo y una de las principales señas de identidad de nuestra ciudad. Hoy es un día de orgullo y emoción para todos los castellonenses; un día en el que seguimos cumpliendo con la tradición, rindiendo homenaje a nuestras raíces, nuestros ancestros, y reafirmando el vínculo espiritual que nos une a la Virgen y que sigue fuerte y presente con el pasar de los años y los siglos, a través del cariño de su pueblo”, ha explicado la alcaldesa.

La primera edila ha insistido en que “decir Lledó es decir Castellón y decir Castellón es decir Lledó. Un sentimiento que traspasa generaciones y generaciones de castellonenses y que, en estos días dedicados en honor a la Virgen, se traslada también a las calles de nuestra ciudad a través de los diferentes actos que organiza la Real Cofradía”.

En este sentido, la alcaldesa ha querido destacar de manera muy especial “la extraordinaria labor que se realiza desde la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó, a la hora de confeccionar este programa festivo y de invitar y hacer partícipe a toda una ciudad con citas como la emotiva Serenata, el multitudinario ‘pregonet’ o la solemne procesión que viviremos esta misma tarde y que hará que la Mare de Déu del Lledó salga a la calle para encontrarse un año más con su pueblo”.

Del mismo modo, Carrasco ha reiterado “la total colaboración del Ayuntamiento de Castelló con la Real Cofradía a la hora de mantener vivas las tradiciones y organizar actos que permitan tanto a los ciudadanos como a los visitantes disfrutar de la riqueza religiosa y cultural que la ciudad de Castellón ofrece”.

La parte musical de la misa estacional ha corrido a cargo de la Coral Juan Ramón Herrero, dirigida por Manuel Torada, acompañada al órgano por Àlvar Rubio.

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Anuncio con vuelos y toques de campana

La mañana dominical ha comenzado a primera hora con el tradicional toque del “Vol de l’Albà” de las campanas del Fadrí, que han pregonado a la ciudad el día grande de su Patrona, gracias a la colaboración del Gremi de Campaners de Castelló. También, poco después de las 11 h se ha realizado el toque “Coro Doble” de la campana María y, al mediodía, ha sonado el volteo de la campana de la ciudad, la campana Ángel, seguida del resto de las campanas de la torre campanario.