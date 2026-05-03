Castelló se vuelca con la Festa de la Rosa ensalzando la figura de la 'castellonera'

Castellón ha celebrado este sábado una nueva edición de la Festa de la Rosa, una de las citas más arraigadas del mes de mayo que ha reunido en la Plaza Mayor a numerosos castellonenses y visitantes en una noche marcada por la música, la tradición y que ensalza la figura de la mujer castellonera a quien dedican los diferentes grupos sus temas.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por la presidenta del Patronato Municipal de Fiestas y concejala de Fiestas, Noelia Selma, y otros concejales de Gobierno ha presidido este acto organizado desde la Junta de Fiestas y que ha contado también con la presencia de las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, así como sus respectivas Damas y el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos.

La cita ha traido la música de los más de 100 integrantes de las diferentes agrupaciones,Durante la jornada se han repartido 900 rosas y 1.200 cintas entre el público asistente, en una Plaza Mayor preparada para acoger a vecinos, invitados y participantes.

Begoña Carrasco ha destacado que “Castellón ha vuelto a demostrar que vive sus tradiciones con emoción, orgullo y participación. La Festa de la Rosa forma parte de nuestra memoria colectiva y que nos une en torno a la música”.

La primera edila no ha querido dejar de destacar que “la Festa de la Rosa es banda sonora de la primavera de Castellón. Un fiesta popular vinculada a las señas de identidad de la ciudad, que cuenta con una historia casi centenaria, ya que su primera edición data del 1928, y durante todo este tiempo se ha mantenido viva la llama gracias a la labor y cariño de los grupos, que han ido pasando el testigo de esta tradición, generación tras generación”.

Tradición y participación colectiva

Carrasco ha agradecido de manera especial “el gran trabajo de la Junta de Fiestas en la organización de esta cita” y ha puesto en valor la implicación de todas las agrupaciones participantes y de las personas que hacen posible esta celebración año tras año. “Detrás de una noche como esta hay trabajo, compromiso y mucho cariño por nuestras tradiciones. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir respaldando estas celebraciones que mantienen viva la esencia de Castellón y que llenan nuestras calles de cultura popular”, ha señalado.

La Festa de la Rosa ha contado con la participación de agrupaciones como la Tuna de Derecho de Castellón, Vora Séquia, Els de la Fileta, Rondalla Tombatossals, Los Vicenes, Centro Aragonés, Kabocafé, Ronda Llemosina, Tuna de Magisterio y Rosa de Maig que han ofrecido diferentes temas de un variado repertorio, que se ha visto interrumpido durante unos minutos por la lluvia.

Serenatas durante todo el mes de mayo

Carrasco ha incidido en que “mayo es un mes muy especial para Castellón, porque la ciudad se llena del sonido de las serenatas y delsentimiento, ya que estos días coincide con de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Lledó”. “La Festa de la Rosa nos recuerda quiénes somos y nos permite compartir nuestras raíces con vecinos y visitantes, convirtiéndose también en un atractivo turístico de nuestra ciudad”, ha añadido.

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La celebración continuará durante los próximos sábados del mes con nuevas serenatas en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad. La próxima cita tendrá lugar el sábado 9 de mayo, con actuaciones en las ubicaciones de Quatre Cantons, Plaza del Real y en la Plaza de la Paz, dentro de una programación que seguirá llevando la música a las calles de Castellón cada sábado de mayo por la noche como manda la tradición.