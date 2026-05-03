Castelló acompaña a la Virgen de Lledó en una procesión marcada por la devoción y la emoción

Como cada año, los castellonenses han acompañado en la tarde de este domingo a su patrona, la Virgen del Lledó, en la emotiva procesión que sirve para celebrar el día grande de las fiestas dedicadas a la mareta. A pesar de la amenaza de lluvia, el cielo ceniciento ha respetado esta tradición. El honor y la devoción han sido la tónica predominante en el traslado de la imagen, que ha recorrido la avenida Lidón bajo la atenta mirada de devotos y curiosos.

La cabalgata costumbrista ha acompañado a la Virgen del Lledó con el carro de la enramà, que ha pavimentado las calles de hojas de naranjo para celebrar el paso de la imagen. Decenas de castellonenses han tomado la avenida para celebrar el paso de la patrona de Castelló y disfrutar de la comitiva que ha acompañado a la Lledonera.

La imagen ha sido admirada por los castellonenses que han salido a su encuentro. / Kmy Ros

No han faltado a la cita la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la concejala de Fiestas y procuradora de la Basílica, Noelia Selma, así como numerosos ediles de la corporación municipal. Junto a ellos, han estado la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, los representantes de las gaiatas, las damas de la ciudad y las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón.

También han estado presentes miembros de la Junta de Festas, que han dado paso a la cruz alzada y al campanil. A todos ellos les han seguido los componentes de las festes de carrer y las imágenes de los patronos, Sant Vicent, Sant Blai y Sant Cristofol, así como las cofradías y los barreros de la Virgen.

La tradicional Sabatina

Esto se ha producido después de que en el interior de la Basílica de Lledó se haya vivido la tradicional Sabatina en honor a la patrona. Decenas de fieles han mostrado su devoción por la Lledonera antes de que saliera a la calle para recibir las aclamaciones de los vecinos que han querido rendirle homenaje.

El traslado de la Lledonera al altar mayor de la basílica / Kmy Ros / Kmy Ros

La mareta ha salido a la calle acompañada por la Salve y ha llegado hasta la basílica con el canto de los gozos y la salve popular, Al retorno de la Virgen, entrada festiva de la imagen a la basílica, que ha corrido a cargo de la Coral de la Asociación de Barreros. Un espectáculo pirotécnico ha puesto el punto final a la procesión que ya permite descansar a la imagen en su templo. La veneración ha concluido los actos.

Actos matutinos

Durante la mañana, Castelló ya se ha vestido de gala en la fiesta principal de la Lledonera. Los homenajes a la patrona se han iniciado a primera hora de la mañana, con el tradicional vol de l’albà, donde el Gremi de Campaners ha hecho sonar las campanas del Fadrí para anunciar a la ciudad la solemnidad del día.

La imagen de la Virgen de Lledó ha vivido su tradicional procesión por la avenida. / KMY ROS

El acto principal ha sido la misa estacional, pero un par de horas antes, la Basílica de Lledó ha celebrado una misa de comunión general en la que el prior de la Real Cofradía de Lledó, Miguel Abril Agost, ha ofrecido la eucaristía en un acto que ha contado con el acompañamiento de la Coral de la Asociación de Barreros de la Mare de Déu de Lledó.