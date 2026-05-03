La Cofradía de Lledó decide quienes serán sus nuevos clavario y perot

La Casa Prioral, como es tradición, ha ejercido de escenario del tradicional pleno, presidido por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el obispo de la diócesis de Segorbe-Castelló, Casimiro López, para nombrar al clavario y al perot de 2027.

La Cofradía de Lledó anuncia a su perot y su clavario para 2027 / Kmy Ros / Kmy Ros

El primero de los cargos lo ocupará Alejandro Sanz Sobrino, mientras que el segundo lo asumirá Ernesto Tarragón Albella. No será hasta el tercer domingo de octubre cuando se produzca la designación oficial de estos cargos, al mismo tiempo en el que se renovará la mitad de la junta de gobierno de la Cofradía de Lledó.

Nuevos nombramientos

Alejandro Sanz es el hermano de la actual reina de las fiestas, Clara Sanz, es graduado en Administración de Empresas y Derecho por la Universitat Jaume I, donde también ocupó el cargo de presidente del Consejo de Estudiantes. Además, trabaja como asesor de gobierno en el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castelló.

Por su parte, Ernesto Tarragón es notario y miembro de los Moros d’Alqueria. Licenciado en Derecho, también fue presidente de la Fundación Balaguer-Gonel. Aparte, es militante activo del Chapter Castellón de Harley Davidson.

La Virgen de Lledó regresa a su basílica tras vivir su tradicional procesión / Kmy Ros / Kmy Ros

Muy conocido en el món de la festa, desde 1999 es miembro de la Sección Internacional del Consejo General del Notariado de España, inicialmente en la delegación española en la CAUE (Comisión des Affaires de l’Union Européenne) de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL), de la que fue vicepresidente entre 2010 y 2013. Consejero honorario de la propia UINL y delegado para Asuntos Africanos del Consejo General del Notariado Español.

Además, ha sido profesor asociado de la Universitat Jaume I durante 15 años y vicepresidente de su Consejo Social durante 6 de ellos. Titulado en Mediación Civil y Mercantil, también ha recibido, por parte del ministro de Justicia, la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.