La Fira del Llibre de Castelló se despide con éxito de público y el reclamo de Juan del Val

La figura del mediático Juan del Val, que ha aprovechado su visita para promocionar Vera, una historia de amor, la novela con la que se hizo acreedor de la 74ª edición del Premio Planeta, ha servido para clausurar la 42ª edición de la Fira del Llibre de Castelló. El madrileño ha firmado ejemplares en el espacio de actividades y firmas del parque Ribalta.

Juan del Val, en la Feria del Libro de Castelló / Kmy Ros

Así, se ha puesto el broche de oro a un certamen que ha batido todos los récords y que ha convertido durante más de una semana el Ribalta en un gran punto de encuentro entre autores, librerías y lectores. Del Val, que ha estado presente en Castelló dentro de una gira de éxito que le ha llevado por ciudades como Vigo, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Santander o Almería, ha sido junto a Máximo Huerta, que ha firmado ejemplares de su novela Mamá está dormida, el nombre más destacado presente en la ciudad.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que “esta es la Fira del Llibre que Castelló se merecía; una feria grande, cuidada, ambiciosa y capaz de llenar el parque Ribalta de lectores durante más de una semana”. “La Fira del Llibre ha venido al Ribalta para quedarse, porque esta nueva ubicación ha permitido que la ciudad viva la lectura de una forma abierta, familiar y plenamente integrada en uno de sus espacios más emblemáticos”, ha señalado.

Salto de calidad

Carrasco ha puesto en valor que “cerrar la feria con Juan del Val, Premio Planeta 2025, confirma el salto de calidad que ha dado esta edición y demuestra que Castellón puede atraer a los grandes nombres del panorama literario nacional”. La alcaldesa ha añadido que “esta feria ha reunido talento, lectores, librerías, familias y autores en torno a una misma idea: que Castellón quería y merecía una gran fiesta de los libros”.

Una seguidora de Juan del Val muestra su libro firmado. / Kmy Ros

Esta jornada de domingo ha contado también con talleres infantiles para los más pequeños, con la presentación y firma de Mónica y el hilo dorado, de María Pilar López Gresa, y la presentación de Ingràvids aleteigs, de Vicent Gascó, XXVI Premio de Narrativa Breve Josep Pascual Tirado. A las 12.00 horas, el espacio familiar acogerá El gatet diu mec y El gato dice cuac, de Fani Grande, y a las 13.00h tendrá lugar el concierto de la Unió Musical Sant Josep de Calasanz.

Firmas de ejemplares

Además, ha habido durante la mañana firmas en casetas comerciales con autores como Alicia Miravet Castillo, Israel Quevedo, Jose Sanchis, Narciso Martín, David Moreda, Marcos Nieto Pallarés, Cristina Tamarit Sáez, Laura S. Maquilón, M.ª Carmen Castillo, Vicent Gascó, Sandra Araguás, Juan Villalba, Jorge Martínez y Vicent Camps.

La visita del escritor Juan del Val ha despertado un gran interés. / Kmy Ros

Por la tarde, la programación continúa con talleres infantiles, una nueva sesión de Cuentaclásicos y la tertulia Contar la Historia, con Rosario Raro y Pedro Cifuentes. Rosario Raro, ganadora del Premio Azorín de Novela 2025, firma libros en la caseta de El Corte Inglés.

La jornada vespertina también cuenta con la presentación de La solitud del trapezista, de Vicent Nàcher, y Arròs a la cubana, de Vicent Sanxis y Aida Lastras, además de nuevas firmas en casetas con autores como Yolanda Salcedo, Olga Soto, Pedro Cifuentes, Jesús Miralles, Sandra Araguás o Marcos Nieto Pallarés.