Verano 2026
Novedades en las playas de Castelló: una zona ‘slow’, toldos, yoga junto al mar y más mobiliario
Habrá duchas con forma de tabla de surf (ya instaladas) y de cañas de bambú
Las playas de Castelló contarán este año con una zona slow en la parte del Serradal, nuevo mobiliario urbano y duchas que simularán tablas de surf (ya colocadas en la playa del Gurugú) y cañas de bambú en el Serradal, según ha podido saber el periódico Mediterráneo.
Unas mejoras significativas a disposición de los vecinos y visitantes y que estarán operativas antes de la celebración del Festival del Viento (previsto para los días 6 y 7 de junio en las playas del Pinar y Gurugú) en los tres arenales castellonenses.
En este sentido, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, afirmó que "hemos trabajado mucho para que las playas estén a punto y todos puedan disfrutarlas este verano, ya que son uno de los mayores atractivos turísticos de nuestra ciudad”.
Nueva imagen
El Ayuntamiento de Castelló ha renovado por completo las duchas con una nueva imagen y, pese a que las que simulan tablas de surf ya están disponibles, el consistorio volverá a sacar a concurso las que tienen el diseño de cañas, al quedarse desierto en una primera ocasión y poder complementar esta oferta.
Además, ya están instaladas las nuevas postas de socorrismo y las torres de vigilancia estarán operativas a partir del 1 de junio y hasta el 15 de septiembre, que es cuando comenzará el servicio de vigilancia, como es habitual. También se han incorporado zonas de toldado adaptadas para personas con discapacidad, así como nuevas flexipasarelas en todas las playas mejorando, de esta forma, la accesibilidad para personas con movilidad reducida con sillas anfibias y con una oruga eléctrica que permitirá facilitar el acceso a la arena y al entorno de la playa a estas personas que utilicen sillas de ruedas.
En la zona del Gurugú, el Ayuntamiento ha instalado nuevo mobiliario urbano y en la primera media luna ha creado un espacio de sombra con bancos. Además, ha complementado este servicio en la segunda media luna con la incorporación de bancos y zonas ajardinadas, generando espacios más cómodos y agradables.
Programación
Durante la temporada estival, las playas de Castellón se convertirán en el escenario de varias actividades porque en ellas se desarrollará una programación amplia.
A las acciones que han organizado los empresarios que explotan los chiringuitos ubicados en la costa castellonense en colaboración de Asociación de Empresarios y Entidades Deportivas Playas de Castellón (ADEPLA) se sumará este año el Festival de Yoga que también llega con una novedad. En 2026, en lugar de celebrarse en el Pinar, se trasladará a la zona cercana al campo de fútbol Javier Marquina, recuperando ese entorno como espacio para desarrollar estas actividades.
En cuanto la playa del Serradal, esta es la elegida como playa slow, con actividades de yoga u ocho brocados (Baduanjin o Ba Duan Jin) que son una de las formas de Qigong (Chikung) más conocidas y practicadas, compuesta por ocho ejercicios suaves que combinan movimiento, respiración y concentración mental.
Finalmente, estos servicios se complementarán con la biblioteca en la playa del Pinar, como es habitual, los puntos bebé y los alquileres de hamacas y sombrillas, así como los chiringuitos de la playa del Pinar que todavía no están abiertos, a diferencia de lo que sucede en la playa el Gurugú, inaugurados en Semana Santa.
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