Compromís denuncia que el desalojo de personas vulnerables junto a El Corte Inglés se hizo sin coordinación con Servicios Sociales de Castelló

Compromís per Castelló ha denunciado que el desalojo de famílies vulnerables que malvivían en un solar situado junto a El Corte Inglés se ha llevado a cabo sin la necesaria coordinación con los Servicios Sociales municipales, convirtiendo una situación de exclusión social en una simple operación policial. Una operación de la que se hizo eco Mediterráneo.

El portavoz adjunto de la coalición en el Ayuntamiento de Castelló, Pau Sancho, ha explicado que “a preguntas de Compromís en Comisión hemos podido saber que ha sido la Policía Local quien ha estado interviniendo directamente con estas personas vulnerables, sin que conste la coordinación imprescindible con Servicios Sociales para garantizar que se han seguido todos los protocolos de atención”.

Sancho ha remarcado que “hablamos de personas sin hogar, en situación de máxima precariedad, y el Ayuntamiento no puede limitarse a enviar a la policía para que abandonen un solar. Cuando hay personas vulnerables implicadas, es Servicios Sociales quien debe liderar la actuación, evaluar cada caso y garantizar alternativas dignas”.

Desde Compromís lamentan que el gobierno de Begoña Carrasco vuelva a demostrar que no tiene una estrategia social ante situaciones de pobreza extrema y que continúe utilizando a la Policía Local como respuesta automática a problemas que son, antes que nada, de carácter social.

“Por mucho que Begoña Carrasco repita que PP y Vox son un único gobierno, la realidad es que cada día asistimos a actuaciones descoordinadas entre concejalías y a una preocupante ausencia de sensibilidad. El señor Ortolá convierte cualquier situación en un operativo policial y los Servicios Sociales desaparecen de la ecuación”, ha señalado Sancho.

Finalmente, la coalición ha considerado especialmente grave que el gobierno municipal haya priorizado la fotografía del desalojo y el relato de la seguridad antes que informar sobre qué atención se ha ofrecido a estas familias, qué seguimiento social se ha realizado y qué alternativas habitacionales se les han puesto sobre la mesa.